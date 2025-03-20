10 Jurusan Sepi Peminat di UNJ Sebagai Referensi SNBT 2025

JAKARTA - 10 jurusan sepi peminat di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai referensi Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025. Mengetahui tingkat persaingan di setiap jurusan dapat membantu calon mahasiswa dalam menentukan pilihan yang lebih strategis.

Universitas Negeri Jakarta awalnya dikenal sebagai Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta sebelum resmi berubah menjadi universitas pada tahun 1999. Kampus ini dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan tenaga pendidik di Indonesia, tetapi kini telah berkembang dengan berbagai program studi di bidang sains, seni, dan olahraga.

Setiap tahunnya, UNJ memiliki beberapa jurusan dengan daya tampung yang cukup besar, tetapi peminatnya masih relatif rendah dibandingkan jurusan favorit seperti Manajemen atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).

1. 10 Jurusan dengan Sepi Peminat di UNJ

Berdasarkan data resmi dari Penerimaan Mahasiswa Baru (Penmaba) UNJ 2025, berikut adalah 10 jurusan dengan peminat paling sedikit beserta daya tampungnya:

1. Pendidikan Fisika

Peminat 2024: 206

Daya tampung SNBT 2025: 30

2. Pendidikan Bahasa Prancis

Peminat 2024: 230

Daya tampung SNBT 2025: 36

3. Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika

Peminat 2024: 240

Daya tampung SNBT 2025: 24

4. Olahraga Rekreasi

Peminat 2024: 257

Daya tampung SNBT 2025: 45

5. Pendidikan Seni Tari

Peminat 2024: 266

Daya tampung SNBT 2025: 38

6. Pendidikan Musik

Peminat 2024: 274

Daya tampung SNBT 2025: 23

7. Fisika

Peminat 2024: 306

Daya tampung SNBT 2025: 30

8. Pendidikan Kimia

Peminat 2024: 326

Daya tampung SNBT 2025: 24