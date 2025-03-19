Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Tak Lolos SNBT 2025 Bukan Akhir Segalanya! Ini Kisah Inspiratif Raih Mimpi Usai Gagal Berkali-kali

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |07:06 WIB
Tak Lolos SNBT 2025 Bukan Akhir Segalanya! Ini Kisah Inspiratif Raih Mimpi Usai Gagal Berkali-kali
Kisah Inspiratif Capai Impian meski Gagal SNBT. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025 untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) telah dibuka. Bagi peserta yang belum berhasil, jangan putus asa karena masih ada kesempatan mengejar impian di tahun berikutnya. 

Oleh karena itu, para peserta yang belum berhasil harus tetap gigih seperti dua anak seorang guru honorer yang berkali-kali gagal SNBT, tapi tetap mau mencoba untuk mengikuti ujian masuk PTN. 

Bahkan kedua anak guru honorer tersebut akhirnya berhasil masuk Institut Teknologi Bandung (ITB) dan sekerang sudah bisa mengubah kehidupan keluarganya. 

1. Kisah Tidak Lulus SNBT 

Seorang ibu guru honorer mempunyai dua anak yang semuanya gagal SNBT, sampai dua kali. Tapi nasibnya berubah setelah akhirnya anaknya lulus SNBT dan sampai wisuda. 

Sang anak ingin masuk Institut Teknologi Bandung. Namun Ichsan belum lulus SNBT pada 2009. 

Kemudiandi tahun berikutnya, Ichsan ternyata kembali mencoba SNBT supaya bisa masuk ITB.  Namun hasilnya lagi-lagi gagal. Demikian dikutip dari vidio Instagram @santosoim, Rabu (19/3/2025). 

"Maaf Anda Tidak Lulus" 

2. Tidak Putus Asa meski Gagal SNBT

Lalu pada 2011, Ichsan kembali mencoba seleksi masuk ITB walau sudah gagal dua kali sebelumnya. 

Anak kedua atau adik Ichsan, Fajar juga ingin masuk ITB dengan mencoba jalur SNBT. Namun sama seperti kakanya, dirinya gagal SNBT. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/65/3173990//deddy_corbuzier-1bJq_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Sabrina Chairunnisa, Istri Deddy Corbuzier yang Punya Program Beasiswa Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/33/3159800//denny_sumargo-WitT_large.JPG
Denny Sumargo Senang Farel Prayoga Ketemu Ibu Kandung: Hidupnya Gak Jauh Beda sama Gue
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/65/3156583//kip_kuliah-Uez9_large.jpg
Apakah KIP Kuliah Bisa Daftar Jalur Non SNBT?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/11/3149670//founder_kee_riky_santoso-IVGk_large.png
Cerita Brand KEE Hadirkan Tas Kamera: Berawal dari Kebutuhan Fotografer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/11/3147868//yisti_yisnika_pemilik_oclo-7vHP_large.jpg
Yisti Yisnika Bagikan Kisah Bangun UMKM Fashion Lokal Oclo bersama Shopee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/65/3147744//kuliah-QzmM_large.jpg
Kisaran Biaya UKT UNSOED Jalur SNBT 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement