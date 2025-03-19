Tak Lolos SNBT 2025 Bukan Akhir Segalanya! Ini Kisah Inspiratif Raih Mimpi Usai Gagal Berkali-kali

JAKARTA - Pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025 untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) telah dibuka. Bagi peserta yang belum berhasil, jangan putus asa karena masih ada kesempatan mengejar impian di tahun berikutnya.

Oleh karena itu, para peserta yang belum berhasil harus tetap gigih seperti dua anak seorang guru honorer yang berkali-kali gagal SNBT, tapi tetap mau mencoba untuk mengikuti ujian masuk PTN.

Bahkan kedua anak guru honorer tersebut akhirnya berhasil masuk Institut Teknologi Bandung (ITB) dan sekerang sudah bisa mengubah kehidupan keluarganya.

1. Kisah Tidak Lulus SNBT

Seorang ibu guru honorer mempunyai dua anak yang semuanya gagal SNBT, sampai dua kali. Tapi nasibnya berubah setelah akhirnya anaknya lulus SNBT dan sampai wisuda.

Sang anak ingin masuk Institut Teknologi Bandung. Namun Ichsan belum lulus SNBT pada 2009.

Kemudiandi tahun berikutnya, Ichsan ternyata kembali mencoba SNBT supaya bisa masuk ITB. Namun hasilnya lagi-lagi gagal. Demikian dikutip dari vidio Instagram @santosoim, Rabu (19/3/2025).

"Maaf Anda Tidak Lulus"

2. Tidak Putus Asa meski Gagal SNBT

Lalu pada 2011, Ichsan kembali mencoba seleksi masuk ITB walau sudah gagal dua kali sebelumnya.

Anak kedua atau adik Ichsan, Fajar juga ingin masuk ITB dengan mencoba jalur SNBT. Namun sama seperti kakanya, dirinya gagal SNBT.