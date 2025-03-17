Info Beasiswa Khusus Mahasiswa Jurusan Industri Otomasi, Cek Syaratnya

JAKARTA – Perusahaan asal Swiss Endress+Hauser membuka kesempatan beasiswa bagi mahasiswa berbagai perguruan tinggi yang berhubungan dengan industri otomasi, antara lain dari Institut Teknologi Bandung, Politeknik Industri ATMI, Swiss German University, Universitas Kalbis, dan Politeknik Manufaktur (Polman) Bandung.

Selain beasiswa, perusahaan ini juga kerja sama dengan perguruan tinggi melalui penerimaan mahasiswa magang.

“Kami memperluas bentuk kerja sama tersebut dengan memberikan beasiswa tanpa ikatan kepada mahasiswa, terutama untuk jurusan instrumentasi, otomasi, dan elektro,” papar HR Head Endress+Hauser Indonesia Vivi Sutardi, Senin (17/3/2025).

1. Beasiswa

Dia menjelaskan mekanisme pemberian beasiswa ini akan diserahkan kepada pihak perguruan tinggi untuk melakukan seleksi. Diharapkan, melalui program ini, semakin banyak mahasiswa yang mengenal Endress+Hauser dan mendapatkan pengalaman agar tidak canggung ketika memasuki dunia kerja.

Direktur Politeknik Industri ATMI Cikarang T Agus Sriyono, mengungkapkan program beasiswa ini memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan dan mengaplikasikan ilmu yang telah mereka pelajari di kampus ke dunia kerja nyata.

“Kelak mereka dapat lebih siap dan percaya diri dalam bekerja di perusahaan serta fokus mengembangkan karir mereka di industri otomasi,” ucapnya.