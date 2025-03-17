Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Info Beasiswa Khusus Mahasiswa Jurusan Industri Otomasi, Cek Syaratnya

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |16:10 WIB
Info Beasiswa Khusus Mahasiswa Jurusan Industri Otomasi, Cek Syaratnya
Info Beasiswa Khusus Mahasiswa Jurusan Industri Otomasi, Cek Syaratnya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Perusahaan asal Swiss Endress+Hauser membuka kesempatan beasiswa bagi mahasiswa berbagai perguruan tinggi yang berhubungan dengan industri otomasi, antara lain dari Institut Teknologi Bandung, Politeknik Industri ATMI, Swiss German University, Universitas Kalbis, dan Politeknik Manufaktur (Polman) Bandung.  

Selain beasiswa, perusahaan ini juga kerja sama dengan perguruan tinggi melalui penerimaan mahasiswa magang.

“Kami memperluas bentuk kerja sama tersebut dengan memberikan beasiswa tanpa ikatan kepada mahasiswa, terutama untuk jurusan instrumentasi, otomasi, dan elektro,” papar HR Head Endress+Hauser Indonesia Vivi Sutardi, Senin (17/3/2025).

1. Beasiswa

Dia menjelaskan mekanisme pemberian beasiswa ini akan diserahkan kepada pihak perguruan tinggi untuk melakukan seleksi. Diharapkan, melalui program ini, semakin banyak mahasiswa yang mengenal Endress+Hauser dan mendapatkan pengalaman agar tidak canggung ketika memasuki dunia kerja.

Direktur Politeknik Industri ATMI Cikarang T Agus Sriyono, mengungkapkan program beasiswa ini memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan dan mengaplikasikan ilmu yang telah mereka pelajari di kampus ke dunia kerja nyata.

“Kelak mereka dapat lebih siap dan percaya diri dalam bekerja di perusahaan serta fokus mengembangkan karir mereka di industri otomasi,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/65/3189661/kampus-EYnc_large.jpg
Kapan Pendaftaran SNBP 2026 Resmi Dibuka? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/624/3189628/snbp-Wh3v_large.jpg
Link Resmi dan Cara Cek Daya Tampung SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/65/3188291/kampus-Id38_large.jpg
Daftar 5 Kampus Favorit Gen Z di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/65/3188289/cari_kerja-5k03_large.jpg
5 Jurusan Kuliah IPS yang Lulusannya Sulit Dapat Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/65/3186832/kampus-PJ30_large.jpg
Daftar Kampus dengan Jurusan Ilmu Gizi Terbaik di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/65/3186824/kampus-0qZ2_large.jpg
4 Fakultas Teknik Tertua di Indonesia
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement