MNC University Jajaki Kerja Sama dengan Gaoxin Education Group

JAKARTA – MNC University menjajaki kerja sama dengan Gaoxin Education Group pada Senin, 10 Maret 2025, di ruang rapat lantai 9 MNC University.

Menurut Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bernadetta Kwintiana, MNC University sangat terbuka dan menyambut baik rencana kerja sama dengan Gaoxin Education Group.

“Kami dari MNC University mengapresiasi dan merasa terhormat dengan kehadiran tim dari Gaoxin Education Group,” jelas Ane, Rabu (12/3/2025).

1. Pertukaran Pengetahuan

Ane mengatakan bahwa MNC University percaya bahwa kolaborasi dan inovasi dapat menjadi kekuatan. Oleh karena itu, MNC University sangat antusias dengan kemungkinan menjajaki kerja sama potensial antara kedua organisasi. Ia meyakini bahwa bersama-sama, kedua institusi dapat menciptakan peluang yang saling menguntungkan, yang akan mendorong pertumbuhan, pertukaran pengetahuan, dan berbagi praktik terbaik.

Ia berharap kehadiran tim dari Gaoxin Education Group menjadi langkah awal yang baik bagi kedua institusi untuk menjalin kolaborasi yang strategis dan saling bermanfaat.