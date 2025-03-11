Jajaki Kerja Sama di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, LPP Unindra Kunjungi MNC University

JAKARTA - Rektor MNC University Dendi Pratama menerima kunjungan dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Universitas Indraprasta Jakarta (LPP Unindra). Kunjungan ini dihadiri oleh Anna Nurfarhana, selaku Kepala LPP Unindra, dan Hendro Prasetyono, selaku Sekretaris LPP Unindra.

Pertemuan ini bertujuan untuk menjajaki peluang kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan di kedua institusi. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah potensi pelaksanaan pelatihan bersama yang mencakup berbagai bidang keilmuan dan keterampilan profesional.

Sebagai bagian dari kunjungan, Anna Nurfarhana dan Hendro Prasetyono juga diajak berkeliling kampus MNC University untuk melihat langsung fasilitas yang tersedia. Mereka meninjau ruang kelas, laboratorium, auditorium, ruang kantor, serta berbagai fasilitas pendukung kegiatan mahasiswa seperti ruang billiard, ruang UKM dan ttudent lounge.

"Mewah sekali! Kampus ini besar, ruangannya banyak, dan interiornya sangat elegan. Ini menjadi tempat yang sangat potensial untuk pendidikan dan pelatihan, tentunya setelah kerja sama terjalin," ujar Anna Nurfarhana setelah meninjau fasilitas kampus.

LPP Unindra sendiri merupakan lembaga yang menyediakan layanan pendidikan, pelatihan, serta sertifikasi profesi di bawah naungan Universitas Indraprasta Jakarta. Berbagai pelatihan telah tersedia, di antaranya Pelatihan Pajak Brevet A-B-C, Pelatihan Zahir Accounting, Public Speaking, Ilmu Komputer, Desain & Multimedia, serta Program Profesi Guru (PPG) untuk sertifikasi pendidik.