Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Bahasa Slang Menggandrungi Generasi Alpha, Brain Rot Mengancam Jati Diri

Opini , Jurnalis-Kamis, 06 Maret 2025 |19:39 WIB
Bahasa Slang Menggandrungi Generasi Alpha, Brain Rot Mengancam Jati Diri
Dosen Unika Atma Jaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kata-kata Good vs Sigma, Bad vs Skibidi, Keren vs Rizz, Cool vs Gucci, Delusional vs Delulu, Stealing vs Fanum Tax merupakan salah satu postingan TikTokers yang membandingkan perbedaan istilah yang biasa digunakan generasi milenial dengan generasi alpha. 

Tidak dipungkiri ada pengaruh dari para influencer yang mempopulerkan istilah-istilah baru di media sosial. Persebaran tren bahasa slang cepat berkembang, termasuk dengan munculnya berbagai konten dengan judul “kamus bahasa slang” di media sosial dan media online.

Slang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai bahasa gaul. Menurut Oxford English Dictionary, slang merupakan kata sebagai ekspresi yang digunakan oleh kelompok tertentu. Salah satunya, sebagai sarana membentuk perbedaan/eksklusivitas kelompok.

1. Studi Ilmu Komunikasi

Dalam studi ilmu komunikasi, bahasa slang merupakan salah satu fenomena dari netspeak. Sarjana komunikasi Wahid dan Farooq (2022) mengungkapkan dalam artikel penelitiannya definisi netspeak sebagai ungkapan yang muncul dalam bahasa daring, dimana sebagian besar digunakan di media sosial.

Netspeak berkembang karena net-speaker yang merupakan pengguna media sosial menyebarluaskan istilah tertentu yang khas. Biasanya terjadi dalam komunikasi informal.

Tidak dipungkiri, tren penggunaan bahasa slang semakin berkembang saat ini beriringan dengan banyaknya pengguna TikTok di Indonesia. Menurut website World Population Review (2024) pengguna TikTok di Indonesia tahun 2024 mencapai 109,9 juta, dengan persentase penggunaan TikTok sebanyak 73,5% (Meltwater, 2024). Data ini tentu memperkuat argumen bahwa lazim jika generasi alpha menjadi generasi yang sangat familiar dengan TikTok.

Bahkan penggunaan bahasa slang membuat identitas generasi alpha semakin terasa di media sosial karena banyaknya konten yang membandingkan perbedaan antara generasi alpha dengan generasi milenial maupun baby boomer. Hal ini menunjukkan adanya jarak cara berkomunikasi antar generasi yang terbangun.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/65/3188291/kampus-Id38_large.jpg
Daftar 5 Kampus Favorit Gen Z di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/65/3188289/cari_kerja-5k03_large.jpg
5 Jurusan Kuliah IPS yang Lulusannya Sulit Dapat Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/65/3186832/kampus-PJ30_large.jpg
Daftar Kampus dengan Jurusan Ilmu Gizi Terbaik di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/65/3186824/kampus-0qZ2_large.jpg
4 Fakultas Teknik Tertua di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184746/kampus-iNzL_large.jpg
Daftar 6 PTN yang Buka Jalur Mandiri dan Bebas Uang Pangkal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184672/kampus-m784_large.jpg
Manfaatkan AI, Perguruan Tinggi Didorong Lebih Digital
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement