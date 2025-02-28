Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

MNC University Jajaki Kerja Sama Strategis dengan Balai Besar Jakarta

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |13:37 WIB
MNC University Jajaki Kerja Sama Strategis dengan Balai Besar Jakarta
MNC University Jajaki Kerja Sama Strategis dengan Balai Besar Jakarta
A
A
A

JAKARTA - MNC University terus memperluas jaringan kemitraan dengan berbagai institusi guna meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menjajaki peluang kerja sama dengan Balai Besar Jakarta (BBJ). Dalam kunjungan yang berlangsung pada Selasa, 25 Februari 2025, kedua pihak membahas potensi kolaborasi di berbagai bidang.

Rektor MNC University Dendi Pratama menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan wujud komitmen universitas dalam membangun kemitraan strategis untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia, penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Kami berharap kerja sama ini dapat menjadi langkah penting bagi dosen dan mahasiswa untuk terlibat langsung dalam berbagai program yang dapat meningkatkan kompetensi dan pengalaman mereka,” ujar Dendi.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Jakarta, Enirawan, menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan kesiapan BBJ untuk berkolaborasi.

“Kami sangat antusias untuk bekerja sama dengan MNC University. Semoga kolaborasi ini dapat memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186352/mnc_univeristy-ijKZ_large.jpg
MNC University Komitmen Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Swasta di Rakorda LLDIKTI 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/65/3186082/mnc_univeristy-C8E0_large.jpg
MNC University Jadi Co-Host ICEBM 2025 di Singapura, Perkuat Jejaring Akademik Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/65/3186079/mnc_univeristy-FE2y_large.jpg
MNC University Jajaki Kerjasama Sertifikasi Profesi Marketing dengan IMA DKI Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184699/mnc_university-6jwG_large.jpg
Dosen dan Mahasiswa MNC University Gelar PKM Seni Debus Banten untuk Produksi Film Dokumenter Puitis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/65/3184262/mnc_univeristy-Eqsg_large.jpg
MNC University Gelar Pelatihan Revitalisasi Seni dan Budaya Betawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/65/3182418/mnc_university-tZfP_large.jpeg
Semangat Sumpah Pemuda di Era Digital, MNC University Ajak Generasi Muda Berinovasi
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement