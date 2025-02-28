MNC University Jajaki Kerja Sama Strategis dengan Balai Besar Jakarta

JAKARTA - MNC University terus memperluas jaringan kemitraan dengan berbagai institusi guna meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menjajaki peluang kerja sama dengan Balai Besar Jakarta (BBJ). Dalam kunjungan yang berlangsung pada Selasa, 25 Februari 2025, kedua pihak membahas potensi kolaborasi di berbagai bidang.

Rektor MNC University Dendi Pratama menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan wujud komitmen universitas dalam membangun kemitraan strategis untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia, penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Kami berharap kerja sama ini dapat menjadi langkah penting bagi dosen dan mahasiswa untuk terlibat langsung dalam berbagai program yang dapat meningkatkan kompetensi dan pengalaman mereka,” ujar Dendi.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Jakarta, Enirawan, menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan kesiapan BBJ untuk berkolaborasi.

“Kami sangat antusias untuk bekerja sama dengan MNC University. Semoga kolaborasi ini dapat memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak,” ungkapnya.