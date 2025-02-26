3 Pejabat Kaya Indonesia Pemilik Sekolahan Elit

JAKARTA - Terdapat sejumlah nama pejabat kaya Indonesia pemilik sekolah elit yang menarik diketahui. Salah satu mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Pendidikan menjadi sektor yang menarik bagi berbagai kalangan, tak terkecuali untuk para pejabat dan tokoh berpengaruh di Tanah Air. Tidak sedikit dari mereka yang kemudian mendirikan sekolah-sekolah elit dengan sistem pendidikan berkualitas tinggi dan tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya.

Lalu, siapa saja pejabat kaya di Indonesia yang menjadi pemilik sekolahan elit? Berikut ini di antaranya seperti dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (26/2/2025).

1. Luhut Binsar Pandjaitan

Luhut Binsar Pandjaitan memang memiliki latar belakang militer di TNI. Kendati begitu, ia masuk politik setelah pensiun dan sudah banyak mencicipi berbagai jabatan strategis di pemerintahan. Saat ini, dia dipercaya menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Di luar itu, Luhut juga diketahui memiliki sebuah organisasi nirlaba bernama Yayasan Del. Menurut situs resminya, nama "Del" berasal dari bahasa Ibrani yang berarti "selangkah lebih maju".

Pada operasinya di bidang pendidikan, Yayasan Del telah mendirikan beberapa unit dan afiliasi. Di antaranya seperti Institut Teknologi Del (IT Del), SMA Unggul Del hingga Sekolah Noah.

Pendirian sejumlah institusi pendidikan tersebut menjadi bukti komitmen Yayasan Del untuk terus berkontribusi dalam pengembangan kualitas pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Mereka ingin memastikan bahwa setiap inisiatif yang dilakukan membawa dampak positif bagi individu dan komunitas di Indonesia.