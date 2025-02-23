Segini Batas Usia Pendaftaran di Sekolah Kedinasan, Berikut Daftarnya

Pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2025 akan segera dibuka. (Foto: okezone.com/MPI)

JAKARTA – Pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2025 akan segera dibuka. Meskipun belum ada informasi resmi mengenai tanggal pendaftarannya, calon mahasiswa sudah mulai mencari tahu syarat masuk, termasuk batas usia pendaftaran.

Setiap sekolah kedinasan di Indonesia memiliki ketentuan usia yang berbeda-beda. Ada batas usia minimal dan maksimal yang harus diperhatikan agar tidak gagal dalam seleksi administrasi.

Berikut adalah daftar batas usia pendaftaran di beberapa sekolah kedinasan tahun 2025:

1. Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN

Minimal: 14 tahun

Maksimal: 21 tahun

Berlaku pada: 1 September tahun pendaftaran

2. Politeknik Statistika STIS

Minimal: 16 tahun

Maksimal: 22 tahun

Berlaku pada: 1 September tahun pendaftaran

3. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Minimal: 16 tahun

Maksimal: 21 tahun

Berlaku pada: 1 Agustus tahun pendaftaran

4. Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)

Minimal: 16 tahun

Maksimal: 21 tahun

Berlaku pada: 31 Desember tahun pendaftaran

5. Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG)

Minimal: 15 tahun

Maksimal: 21 tahun

Berlaku pada: 1 September tahun pendaftaran

6. Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN)

Minimal: 17 tahun

Maksimal: 20 tahun

Berlaku pada: 31 Desember tahun pendaftaran