JAKARTA – Pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2025 akan segera dibuka. Meskipun belum ada informasi resmi mengenai tanggal pendaftarannya, calon mahasiswa sudah mulai mencari tahu syarat masuk, termasuk batas usia pendaftaran.
Setiap sekolah kedinasan di Indonesia memiliki ketentuan usia yang berbeda-beda. Ada batas usia minimal dan maksimal yang harus diperhatikan agar tidak gagal dalam seleksi administrasi.
Minimal: 14 tahun
Maksimal: 21 tahun
Berlaku pada: 1 September tahun pendaftaran
Minimal: 16 tahun
Maksimal: 22 tahun
Berlaku pada: 1 September tahun pendaftaran
Minimal: 16 tahun
Maksimal: 21 tahun
Berlaku pada: 1 Agustus tahun pendaftaran
Minimal: 16 tahun
Maksimal: 21 tahun
Berlaku pada: 31 Desember tahun pendaftaran
Minimal: 15 tahun
Maksimal: 21 tahun
Berlaku pada: 1 September tahun pendaftaran
Minimal: 17 tahun
Maksimal: 20 tahun
Berlaku pada: 31 Desember tahun pendaftaran