Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Segini Batas Usia Pendaftaran di Sekolah Kedinasan, Berikut Daftarnya

Nabillah Syidah , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |10:07 WIB
Segini Batas Usia Pendaftaran di Sekolah Kedinasan, Berikut Daftarnya
Pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2025 akan segera dibuka. (Foto: okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2025 akan segera dibuka. Meskipun belum ada informasi resmi mengenai tanggal pendaftarannya, calon mahasiswa sudah mulai mencari tahu syarat masuk, termasuk batas usia pendaftaran.

Setiap sekolah kedinasan di Indonesia memiliki ketentuan usia yang berbeda-beda. Ada batas usia minimal dan maksimal yang harus diperhatikan agar tidak gagal dalam seleksi administrasi. 

Berikut adalah daftar batas usia pendaftaran di beberapa sekolah kedinasan tahun 2025:

1. Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN

Minimal: 14 tahun
Maksimal: 21 tahun
Berlaku pada: 1 September tahun pendaftaran

2. Politeknik Statistika STIS

Minimal: 16 tahun
Maksimal: 22 tahun
Berlaku pada: 1 September tahun pendaftaran

3. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Minimal: 16 tahun
Maksimal: 21 tahun
Berlaku pada: 1 Agustus tahun pendaftaran

4. Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)

Minimal: 16 tahun
Maksimal: 21 tahun
Berlaku pada: 31 Desember tahun pendaftaran

5. Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG) 

Minimal: 15 tahun
Maksimal: 21 tahun
Berlaku pada: 1 September tahun pendaftaran

6.  Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) 

Minimal: 17 tahun
Maksimal: 20 tahun
Berlaku pada: 31 Desember tahun pendaftaran

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/624/3185318//sekolah_kedinasan-69pX_large.jpg
Cara dan Syarat Daftar Sekolah Kedinasan STMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/624/3182344//sekolah_kedinasan-capH_large.jpg
5 Sekolah Kedinasan yang Cocok untuk Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/624/3164911//sekolah_kedinasan-Ah4u_large.jpg
Setelah Tes SKD Sekolah Kedinasan Selanjutnya Apa? Ini Tahapannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/624/3154712//sekolah-qvtV_large.jpg
Berapa Syarat Nilai Matematika untuk Daftar STIS 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/624/3154203//sekolah_kedinasan-MH2s_large.jpg
Apa Perbedaan Sekolah Kedinasan STIP dengan STPI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/624/3152742//sekolah_kedinasan-KeM7_large.jpg
Bolehkah Daftar 2 Sekolah Kedinasan?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement