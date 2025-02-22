Daftar 10 Sekolah Kedinasan Favorit 2024 Sebagai Acuan Daftar di 2025, Peluang Emas Bagi Calon Lulusan SMA/SMK

JAKARTA - Daftar 10 sekolah kedinasan favorit 2025 sebagai acuan daftar di 2025, peluang emas bagi para calon lulusan SMA/SMK.

Dibukanya pendaftaran sekolah kedinasan akan dilaksanakan dalam beberapa bulan mendatang. Selain perguruan tinggi dan swasta yang dapat mendaftar melalui SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri, terdapat pula sekolah kedinasan yang menawarkan pendidikan dengan biaya yang terjangkau bahkan menawarkan pendidikan gratis bagi para calon pelajar yang akan mendaftar.

Selain itu, lulusan sekolah kedinasan memiliki peluang besar untuk langsung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan prospek karir yang luas. Dengan begitu, calon lulusan SMA/SMK yang berminat untuk mendaftar di sekolah kedinasan dipersilakan untuk mempersiapkan diri sedini mungkin.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menginformasikan bahwa ada 10 sekolah kedinasan favorit yang diambil dari data jumlah pelamar tertinggi pada tahun 2024. Berikut daftar 10 kedinasan Favorit 2024, dikutip dari berbagai sumber yang dirangkum oleh Okezone, Sabtu (22/2/2025).

1. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Sebanyak 17.354 peserta CPNS 2024 yang tertarik dan mendaftar ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Sekolah kedinasan ini berpusat di Sumedang, Jawa Barat, untuk informasi lengkap terkait IPDN, bisa diakses melalui laman resminya ipdn.ac.id.



2. STAN

Jika memiliki minat bekerja di lembaga keuangan negara, sekolah kedinasan yang berada di bawah Kemenkeu adalah pilihan yang tepat. Namun perlu diingat bahwa persaingan untuk masuk ke PKN STAN sangat ketat, terdapat 13.818 yang mendaftar pada tahun 2024, artinya besar kemungkinan di tahun 2025 jumlah tersebut akan meningkat.