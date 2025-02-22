Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar 10 Sekolah Kedinasan Favorit 2024 Sebagai Acuan Daftar di 2025, Peluang Emas Bagi Calon Lulusan SMA/SMK

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |22:08 WIB
Daftar 10 Sekolah Kedinasan Favorit 2024 Sebagai Acuan Daftar di 2025, Peluang Emas Bagi Calon Lulusan SMA/SMK
Sekolah Kedinasan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar 10 sekolah kedinasan favorit 2025 sebagai acuan daftar di 2025, peluang emas bagi para calon lulusan SMA/SMK.

Dibukanya pendaftaran sekolah kedinasan akan dilaksanakan dalam beberapa bulan mendatang. Selain perguruan tinggi dan swasta yang dapat mendaftar melalui SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri, terdapat pula sekolah kedinasan yang menawarkan pendidikan dengan biaya yang terjangkau bahkan menawarkan pendidikan gratis bagi para calon pelajar yang akan mendaftar.

Selain itu, lulusan sekolah kedinasan memiliki peluang besar untuk langsung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan prospek karir yang luas. Dengan begitu, calon lulusan SMA/SMK yang berminat untuk mendaftar di sekolah kedinasan dipersilakan untuk mempersiapkan diri sedini mungkin.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menginformasikan bahwa ada 10 sekolah kedinasan favorit yang diambil dari data jumlah pelamar tertinggi pada tahun 2024. Berikut daftar 10 kedinasan Favorit 2024, dikutip dari berbagai sumber yang dirangkum oleh Okezone, Sabtu (22/2/2025).

1. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Sebanyak 17.354 peserta CPNS 2024 yang tertarik dan mendaftar ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Sekolah kedinasan ini berpusat di Sumedang, Jawa Barat, untuk informasi lengkap terkait IPDN, bisa diakses melalui laman resminya  ipdn.ac.id.
 

2. STAN

Jika memiliki minat bekerja di lembaga keuangan negara, sekolah kedinasan yang berada di bawah Kemenkeu adalah pilihan yang tepat. Namun perlu diingat bahwa persaingan untuk masuk ke PKN STAN sangat ketat, terdapat 13.818 yang mendaftar pada tahun 2024, artinya besar kemungkinan di tahun 2025 jumlah tersebut akan meningkat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184746/kampus-iNzL_large.jpg
Daftar 6 PTN yang Buka Jalur Mandiri dan Bebas Uang Pangkal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184672/kampus-m784_large.jpg
Manfaatkan AI, Perguruan Tinggi Didorong Lebih Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/65/3184478/cuci_tangan-98Rt_large.jpg
Gerakan Cuci Tangan Cerdas Dorong Literasi Kesehatan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/65/3183627/jurusan-dFwP_large.jpg
Daftar 5 Jurusan yang Bisa Kerja di BUMN dengan Gaji Menggiurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/65/3182333/kampus-lQvh_large.jpg
Ini Perbedaan Gelar PhD dengan Doktoral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/65/3182302/jurusan-Cs1y_large.jpg
Daftar Jurusan Tersepi tapi Punya Prospek Kerja Tinggi
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement