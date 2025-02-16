Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Inspiratif! Alumni MNC University Sukses Berkarier di Industri Logistik

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |11:07 WIB
Inspiratif! Alumni MNC University Sukses Berkarier di Industri Logistik
Inspiratif! Alumni MNC University Sukses Berkarier di Industri Logistik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA MNC University membuktikan kualitas lulusannya melalui kisah sukses Putri F. O. Bintang Mutiara, alumni Fakultas Bisnis dan Keuangan Program Studi Manajemen. Berkat dedikasi dan prestasinya, Putri berhasil meraih karier gemilang di PT. Temas Tbk, salah satu perusahaan terkemuka di bidang pelayaran dan logistik di Indonesia.

1. Sosok Putri 

Sejak menjadi mahasiswa, Putri dikenal sebagai sosok yang tekun dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Selama perkuliahan, ia aktif dalam berbagai organisasi dan kegiatan akademik yang membentuk keterampilan bisnis dan manajerialnya. Kemampuan analisis keuangan serta strategi bisnis yang dimilikinya membuatnya menjadi salah satu lulusan terbaik di angkatannya.

2. Perjalanan Karier Putri

Perjalanan karier Putri dimulai sebagai anak magang di PT. Temas Tbk pada tahun 2022. Melalui dedikasi dan kerja keras, ia berhasil membuktikan kompetensinya sehingga mendapatkan kepercayaan dari perusahaan. Tak lama kemudian, ia diangkat menjadi karyawan tetap dan kini memegang posisi strategis dalam manajemen keuangan perusahaan.
"Saya selalu percaya bahwa kerja keras, disiplin, dan kemauan untuk terus belajar adalah kunci dalam mencapai impian. Ilmu yang saya dapatkan selama kuliah sangat membantu saya dalam menghadapi tantangan di dunia kerja," ungkap Putri. Ia juga menambahkan bahwa kemampuan analitis yang diasah selama kuliah sangat berguna dalam menyelesaikan masalah keuangan di tempat kerja.

 

Halaman:
1 2
