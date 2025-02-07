Daftar KIP Kuliah 2025 Sampai Kapan? Simak Jadwal Lengkapnya di Sini

JAKARTA – Daftar KIP Kuliah 2025 sampai kapan? Simak jadwal lengkapnya di sini. Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2025 sudah resmi dibuka pendaftarannya. Para siswa yang tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang perkuliahan dapat mendaftarkan diri dalam program KIP Kuliah 2025.

Berdasarkan Pendoman Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka 2024 yang diterbitkan langsung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi hanya diberikan kepada calon mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin dan kurang mampu. PIP ini nantinya akan disalurkan dalam wujud KIP Kuliah 2025.

1. KIP Kuliah

Melansir dari laman Dikti Kemendikbud, pendaftaran bagi calon penerima KIP Kuliah 2025 hanya dapat dilakukan untuk lulusan SMA/SMK/sederajat, yang akan dan telah lulus pada tahun 2025, 2024, dan 2023.

Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin dan kurang mampu serta memiliki prestasi untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

2. Jadwal KIP Kuliah

Lantas, daftar KIP Kuliah 2025 sampai kapan? Simak jadwal lengkapnya di sini.

Pendaftaran KIP Kuliah 2025 berlangsung dalam rentang waktu yang lama. Lamanya rentang waktu ini ditujukan agar dapat membantu calon mahasiswa untuk mendaftar SNBP atau SNBT sesuai dengan jadwal masing-masing seleksi.

Dikutip dari laman resmi KIP Kuliah, pendaftaran untuk akun siswa KIP-Kuliah berlangsung sejak pembukaan pendaftaran SNBP pada 4 Februari 2025, dan akan ditutup pendaftaran hingga 31 Oktober 2025.