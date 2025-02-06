Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Begini Cara Cek Nama Terdaftar di DTKS atau Tidak untuk Dapat Bansos PIP dan KIP Kuliah 2025

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Kamis, 06 Februari 2025 |23:25 WIB
Begini Cara Cek Nama Terdaftar di DTKS atau Tidak untuk Dapat Bansos PIP dan KIP Kuliah 2025
Bansos PIP dan KIP 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Begini Cara Cek Nama Terdaftar di DTKS atau Tidak untuk Dapat Bansos PIP dan KIP Kuliah 2025. Calon mahasiswa yang berencana mendaftar Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2025 perlu memastikan bahwa mereka telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos).

Keberadaan dalam database ini menjadi langkah awal yang penting sebelum memulai proses pendaftaran KIP Kuliah 2025.

1. DTKS Sistem Pendataan yang Mencakup informasi

Berdasarkan informasi dari laman resmi DTKS Kemensos RI, DTKS merupakan sistem pendataan yang mencakup informasi mengenai individu dan keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah di Indonesia. Data ini digunakan oleh pemerintah sebagai acuan dalam penyaluran berbagai bentuk bantuan sosial, termasuk program KIP Kuliah.

Dengan demikian, calon pendaftar yang sudah terdaftar dalam DTKS memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan bantuan pendidikan tersebut dibandingkan mereka yang belum masuk dalam basis data tersebut.

Agar tidak mengalami kendala saat mengajukan KIP Kuliah, para calon mahasiswa dianjurkan untuk mengecek status kepesertaan mereka dalam DTKS Kemensos. Jika belum terdaftar, mereka dapat mencari tahu prosedur pendaftaran agar memenuhi salah satu syarat utama dalam program bantuan pendidikan ini.

2. Cara Cek Nama Terdaftar di DTKS atau Tidak

Akses Situs Resmi


Buka laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial di https://cekbansos.kemensos.go.id/ melalui perangkat yang terhubung ke internet.
Pilih Wilayah Administratif.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/624/3173042/kampus-rdH3_large.jpg
Ini Link Resmi Pendaftaran KIP Kuliah 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/624/3171967/kip_kuliah-hsEB_large.jpg
Ini Link Resmi Pendaftaran KIP Kuliah 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/65/3171177/kip-iHSM_large.jpeg
Segini Besaran Biaya Hidup KIP Kuliah 2025 per Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/65/3169351/mahasiswa-WJEL_large.jpg
Bantuan KIP Kuliah Mahasiswa Baru 2025 Kapan Cair? Ini Jadwal dan Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/624/3167185/kip-XQ4T_large.jpg
Cara Daftar KIP Kuliah Jalur Seleksi Mandiri PTN PTS di kip-kuliah.kemdikbud.go.id
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/65/3166458/kuliah-rgzY_large.jpg
Kapan Pendaftaran Terakhir KIP Kuliah 2025? Cek Disini Jadwal, Alur, Syarat, dan Cek Penerimanya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement