HOME EDUKASI KAMPUS

Bagaimana Cara Mengetahui Kita Lolos KIP Kuliah atau Tidak?

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Rabu, 05 Februari 2025 |21:33 WIB
Bagaimana Cara Mengetahui Kita Lolos KIP Kuliah atau Tidak?
Lolos KIP 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bagaimana cara mengetahui kita lolos KIP kuliah atau tidak? Setiap kampus memiliki wewenang untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima KIP Kuliah. Oleh karena itu, pastikan selalu mengikuti informasi terbaru di situs resmi kampus masing-masing. 

Proses seleksi penerima KIP Kuliah juga disesuaikan dengan jalur masuk, dimulai dari SNBP, kemudian UTBK SNBT, dan terakhir bagi peserta yang lolos melalui seleksi mandiri.

Cara Cek Lulus KIP Kuliah atau Tidak

1. Akses Situs Resmi

Kunjungi laman [kip-kuliah.kemdikbud.go.id](https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/). Jika menggunakan laptop atau PC, cari subkanal "Cek Penerima" yang terletak di bagian atas halaman utama.  

2. Navigasi di Perangkat Mobile

Jika mengakses melalui perangkat Android atau iOS, tekan ikon tiga garis di pojok kanan atas untuk membuka menu. Setelah itu, pilih “Cek Penerima".

 

