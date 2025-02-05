Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

KIP Kuliah 2025 Dapat Uang Berapa? Segini Besarannya

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Rabu, 05 Februari 2025 |09:10 WIB
KIP Kuliah 2025 Dapat Uang Berapa? Segini Besarannya
KIP kuliah 2025 dapat uang berapa? (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - KIP kuliah 2025 dapat uang berapa? penting untuk diketahui. Program ini berlaku untuk seluruh siswa di setiap jalur masuk perguruan tinggi. 

Jalur SNBP tahun ini dibuka pada 4-18 Februari 2025. Sementara, jalur mandiri berbeda-beda untuk masing-masing universitas.

Dari skema pendaftaran KIP Kuliah tahun lalu, maka diperkirakan pendaftaran KIP Kuliah dibuka antara tanggal 4-18 Februari 2025. Jadwal resminya nanti akan diumumkan di laman KIP Kuliah Kemdikbud.

Dilansir dari berbagai sumber pada Selasa (4/2/2025), Okezone telah merangkum KIP kuliah 2025, sebagai berikut.

Besaran KIP Kuliah 2025

Mahasiswa yang menerima KIP Kuliah juga memperoleh bantuan biaya hidup yang dibagi ke dalam lima klaster berdasarkan lokasi tempat tinggal. Berikut adalah rincian jumlahnya:

Klaster 1: Rp800.000 per bulan.
Klaster 2: Rp950.000 per bulan.
Klaster 3: Rp1,1 juta per bulan.
Klaster 4: Rp1,25 juta per bulan.
Klaster 5: Rp1,4 juta per bulan.

Syarat Penerima Bantuan KIP Kuliah 2025

1. Lulusan siswa SMA/SMK/MA/sederajat pada tahun ini atau maksimal dua tahun 
    sebelumnya.
2. Memiliki nomor induk siswa nasional (NISN), nomor pokok sekolah nasional (NPSN), 
    dan   nomor induk kependudukan (NIK) yang valid.
3. Berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu yang dibuktikan dengan  salah satu dokumen berikut:

Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI

 

