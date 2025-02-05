Kenapa Sering Gagal Daftar KIP Kuliah 2025? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya

JAKARTA - Kenapa sering gagal daftar KIP Kuliah 2025? Ini penyebab dan cara mengatasinya jadi pembahasan yang menarik untuk diulas. Kartu Indonesia Pintar (PIP) Kuliah merupakan bantuan pendidikan kerap ditunggu oleh para calon mahasiswa baru atau mahasiswa aktif yang berada dari latar belakang ekonomi kurang mampu.

Nantinya, penerima KIP Kuliah akan mendapatkan bantuan biaya pendidikan, biaya tunjangan hidup, dan pendampingan. Setiap tahunnya KIP Kuliah pun membuka pendaftaran pada waktu-waktu tertentu.

1. Faktor Utama Sering Gagal Daftar KIP Kuliah 2025

Menurut berbagai sumber, KIP Kuliah 2025 diperkirakan dibuka pada 3 Februari 2025. Artinya, KIP Kuliah ini akan dibuka pendaftarannya tepat sehari sebelum pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) pada 4 Februari 2025.

Pendaftar nantinya dapat mengumpulkan berbagai berkas atau syarat yang diperlukan. Pendaftarannya pun dapat dilakukan secara mandiri maupun online.

Meski begitu, terkadang peserta atau pendaftar terganjal kendala tertentu dalam proses pendaftaran. Beberapa di antaranya adalah mengalami kegagalan saat mendaftar dan kesalahan input data.

Menurut laman resmi Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kementerian Pendidikan (Kemendikbud), gagalnya pendaftaran KIP-Kuliah bisa saja disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya trafik jaringan membludak sehingga berpotensi terganggu.

Gangguan tersebut pada akhirnya mengakibatkan proses pendaftaran KIP Kuliah menjadi gagal ataupun tidak bisa ter-submit.