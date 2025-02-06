Cara Mudah Sinkronisasi KIP Kuliah dengan SNBP 2025 untuk Mahasiswa

JAKARTA - Cara mudah sinkronisasi KIP Kuliah dengan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 untuk mahasiswa. Bagi calon mahasiswa yang ingin mendapatkan bantuan dana pendidikan dari pemerintah, memahami proses sinkronisasi ini menjadi langkah penting dalam pendaftaran.

KIP Kuliah merupakan program yang diselenggarakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Program ini menjamin biaya pendidikan serta biaya hidup bagi mahasiswa yang lolos jalur SNBP maupun SNBT.

Salah satu tahapan penting dalam pendaftaran program ini adalah memastikan data KIP Kuliah telah tersinkronisasi dengan SNBP atau SNBT sebelum batas waktu yang ditentukan.

1. Cara Sinkronisasi KIP Kuliah dengan SNBP 2025

Jika peserta belum akun KIP Kuliah, diharapkan untuk melakukan pendaftaran akun baru terlebih dahulu melalui laman kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/siswa/pendaftaran/baru.

Kunjungi laman kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/siswa/pendaftaran/baru.

Masukkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email aktif.

Sistem akan memvalidasi data dan mengirim nomor pendaftaran serta kode akses ke email.

Login ke kip-kuliah.kemdikbud.go.id menggunakan nomor pendaftaran dan kode akses.

Lengkapi seluruh informasi pendaftaran sesuai jalur seleksi (SNBP/SNBT/Mandiri).

Jika diterima di perguruan tinggi, verifikasi dilakukan sebelum diajukan ke Puslapdik.