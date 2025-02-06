Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Cara Mudah Sinkronisasi KIP Kuliah dengan SNBP 2025 untuk Mahasiswa

Qonita , Jurnalis-Kamis, 06 Februari 2025 |23:33 WIB
Cara Mudah Sinkronisasi KIP Kuliah dengan SNBP 2025 untuk Mahasiswa
KIP Kuliah dan SNBP untuk Mahasiswa (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cara mudah sinkronisasi KIP Kuliah dengan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi  (SNBP) 2025 untuk mahasiswa. Bagi calon mahasiswa yang ingin mendapatkan bantuan dana pendidikan dari pemerintah, memahami proses sinkronisasi ini menjadi langkah penting dalam pendaftaran.

KIP Kuliah merupakan program yang diselenggarakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Program ini menjamin biaya pendidikan serta biaya hidup bagi mahasiswa yang lolos jalur SNBP maupun SNBT.

Salah satu tahapan penting dalam pendaftaran program ini adalah memastikan data KIP Kuliah telah tersinkronisasi dengan SNBP atau SNBT sebelum batas waktu yang ditentukan.

1. Cara Sinkronisasi KIP Kuliah dengan SNBP 2025

Jika peserta belum akun KIP Kuliah, diharapkan untuk melakukan pendaftaran akun baru terlebih dahulu melalui laman kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/siswa/pendaftaran/baru. 

Kunjungi laman kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/siswa/pendaftaran/baru.

Masukkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email aktif.

Sistem akan memvalidasi data dan mengirim nomor pendaftaran serta kode akses ke email.

Login ke kip-kuliah.kemdikbud.go.id menggunakan nomor pendaftaran dan kode akses.

Lengkapi seluruh informasi pendaftaran sesuai jalur seleksi (SNBP/SNBT/Mandiri).

Jika diterima di perguruan tinggi, verifikasi dilakukan sebelum diajukan ke Puslapdik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/624/3173042/kampus-rdH3_large.jpg
Ini Link Resmi Pendaftaran KIP Kuliah 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/624/3171967/kip_kuliah-hsEB_large.jpg
Ini Link Resmi Pendaftaran KIP Kuliah 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/65/3171177/kip-iHSM_large.jpeg
Segini Besaran Biaya Hidup KIP Kuliah 2025 per Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/65/3169351/mahasiswa-WJEL_large.jpg
Bantuan KIP Kuliah Mahasiswa Baru 2025 Kapan Cair? Ini Jadwal dan Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/624/3167185/kip-XQ4T_large.jpg
Cara Daftar KIP Kuliah Jalur Seleksi Mandiri PTN PTS di kip-kuliah.kemdikbud.go.id
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/65/3166458/kuliah-rgzY_large.jpg
Kapan Pendaftaran Terakhir KIP Kuliah 2025? Cek Disini Jadwal, Alur, Syarat, dan Cek Penerimanya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement