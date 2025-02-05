MNC University dan SMKS Arjuna Lampung Kolaborasi Wujudkan Pembelajaran Digital untuk Siswa Siap Kerja

JAKARTA - MNC University melalui Direktorat Pengembangan Bisnis menjalin kerja sama strategis dengan SMKS Arjuna Bandar Lampung dalam upaya memperkuat sistem pembelajaran digital berbasis keterampilan.

Kolaborasi ini dirancang untuk mempersiapkan lulusan SMK yang tidak hanya siap memasuki dunia kerja, tetapi juga memenuhi standar akademik yang dibutuhkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, khususnya di MNC University.

Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen MNC University dalam menghadirkan pendidikan berkualitas yang relevan dengan kebutuhan industri, sekaligus memperluas akses pembelajaran digital bagi siswa SMA/SMK di seluruh Indonesia. Melalui kolaborasi ini, MNC University dan SMKS Arjuna berupaya menciptakan ekosistem pendidikan yang terintegrasi, inovatif, dan berorientasi pada masa depan.

SMK sebagai lembaga pendidikan vokasi memiliki peran penting dalam mencetak tenaga kerja terampil yang siap bersaing di pasar global. Namun, tantangan seperti kurangnya inovasi dalam metode pembelajaran dan kesenjangan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri masih menjadi kendala. Melalui kerja sama ini, SMKS Arjuna dan MNC University berkomitmen untuk menghadirkan solusi pembelajaran digital yang lebih menarik, aplikatif, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Direktur Pengembangan Bisnis MNC University Rudi Tobing menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk menghubungkan dunia pendidikan dengan industri secara lebih erat.

"Kami percaya bahwa dengan mengintegrasikan pembelajaran digital berbasis keterampilan, siswa SMK akan memiliki peluang lebih besar untuk sukses di dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. MNC University berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menghadirkan solusi pendidikan yang relevan dan berbasis industri," ujar Rudi Tobing.