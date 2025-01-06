Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kapan Pendaftaran KIP Kuliah 2025 Jalur SNBP Resmi Dibuka? Ini Jadwal Lengkapnya

Rifdahnailah Larasati , Jurnalis-Senin, 06 Januari 2025 |18:21 WIB
JAKARTA – Kapan pendaftaran KIP kuliah 2025 jalur SNBP resmi dibuka? Ini jadwal lengkap yang dilansir dari berbagai informasi.
Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dinantikan oleh calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu kembali dibuka oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP) melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) 2025.

Kapan Pendaftaran KIP Kuliah 2025 Jalur SNBP Resmi Dibuka? 

1. Program KIP

KIP adalah bantuan sosial dari Pemerintah yang dijalankan sejak 2011. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa yang kurang atau tidak mampu dengan memberikan bantuan biaya kuliah, sehingga bisa mendapatkan pendidikan tinggi yang berkualitas.
Berdasarkan acuan dari pendaftaran KIP Kuliah tahun 2024, jadwal pendaftaran KIP dibuka lebih awal dari pendaftaran SNBP. Seperti yang sudah diumumkan oleh SNPMB, pendaftaran SNBP 2025 akan dibuka pada 4 Februari 2025, sehingga kemungkinan pendaftaran KIP Kuliah jalur SNBP 2025 akan dibuka pada 3 Februari 2025.

2. Cara daftar KIP

Lantas, bagaimana cara pendaftaran KIP Kuliah jalur SNBP 2025? Berikut cara lengkapnya berdasarkan cara daftar KIP Kuliah 2024.
·       Buka laman https://kip-kuliah-kemdikbud.go.id/
·       Lakukan pendaftaran mandiri.
·       Lengkapi data diri berupa NIK, NISN, NPSN, dan alamat email aktif.
·       Selanjutnya, sistem KIP akan melakukan verval untuk kelayakan mendapatkan KIP Kuliah.
·       Setelah verval berhasil, akan mendapatkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang telah didaftarkan.
·       Setelah itu, masuk ke laman KIP Kuliah menggunakan nomor pendaftaran dan kode akses yang sudah diterima melalui email.
·       Lengkapi dokumen dan persyaratan yang dimintai.

 

