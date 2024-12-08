10 Contoh Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 2 Semester 1 Kurikulum Merdeka dan Jawabannya

JAKARTA - 10 contoh soal UAS Bahasa Sunda kelas 2 semester 1 kurikulum merdeka dan jawabannya. Memasuki akhir semester 1, siswa kelas 2 akan menghadapi Ujian Akhir Semester (UAS) untuk mengukur pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari.

Dengan adanya contoh soal Bahasa Sunda untuk kelas 2 SD semester 1 dan kunci jawaban merupakan bahan belajar yang dapat digunakan siswa untuk memperdalam pemahaman mereka tentang materi pelajaran Bahasa Sunda. Dengan menggunakan bahan belajar ini, siswa dapat meningkatkan prestasinya.

Materi ini tidak hanya dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan prestasi siswa, tetapi juga dapat digunakan sebagai sumber evaluasi belajar. Dengan cara ini, orang tua dan guru dapat melacak kemajuan hasil belajar siswa.

Berikut ini adalah kumpulan contoh soal Bahasa Sunda untuk kelas 2 SD semester 1 dan kunci jawaban untuk koreksi untuk membantu siswa memahami materi pelajaran dan meningkatkan prestasi mereka.

1. Ka guru teh kudu?

A. Hormat

B. Geuleuh

C. Ngahina

Jawaban: A

2. Lamun aya babaturan nu menta tulung, urang kudu?

A. Api-api teu apal

B. Nulungan

C. Teu peduli

Jawaban: B

3. Rina melak kembang.… nu melak kembang?

A. Iraha

B. Saha

C. Naon

Jawaban: B

4. Rendi diuk dina?

A. Meja

B. Korsi

C. Kompor

Jawaban: B

5. Jalma, sasatoan, jeung tutuwuhan ka asup mahluk ciptaan?

A. Jin

B. Malaikat

C. Allah atawa Pangeran

Jawaban: C