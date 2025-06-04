20 Contoh Soal Karya Ilmiah Kelas 11 Lengkap dengan Jawabannya

JAKARTA - 20 contoh soal karya ilmiah kelas 11 lengkap dengan jawabannya. Karya ilmiah merupakan salah satu bentuk tulisan akademik yang wajib dipahami oleh siswa kelas 11.

Karya ilmiah memiliki struktur dan metode penulisan yang baku, serta mengedepankan logika dan data. Untuk membantu proses belajar, berikut ini disajikan 20 contoh soal karya ilmiah kelas 11 lengkap dengan jawabannya.

Karya ilmiah adalah tulisan yang menyampaikan informasi atau hasil penelitian berdasarkan fakta dan data objektif. Di tingkat SMA, khususnya kelas 11, siswa dituntut untuk memahami struktur, ciri-ciri, dan proses penulisan karya ilmiah, mulai dari perumusan masalah hingga simpulan.

Contoh Soal Pilihan Ganda dan Jawabannya

1. Berikut yang merupakan ciri khas dari karya ilmiah adalah....

A. Menggunakan bahasa sehari-hari

B. Mengandung opini pribadi

C. Bersifat subjektif

D. Berdasarkan fakta dan logika

Jawaban: D

2. Struktur karya ilmiah yang benar adalah....

A. Latar belakang – Pembahasan – Penutup

B. Abstrak – Isi – Lampiran

C. Pendahuluan – Pembahasan – Penutup

D. Judul – Kesimpulan – Saran

Jawaban: C

3. Berikut ini yang termasuk dalam bagian pendahuluan karya ilmiah adalah....

A. Kajian teori

B. Metodologi penelitian

C. Latar belakang masalah

D. Daftar pustaka

Jawaban: C