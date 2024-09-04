Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

5 Contoh Teks Argumentasi Tentang Singkong Lengkap dengan Strukturnya

Zahra Aqilla Oktviona , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |16:44 WIB
5 Contoh Teks Argumentasi Tentang Singkong Lengkap dengan Strukturnya
5 contoh teks argumentasi tentang singkong (Foto: Koran Sindo)
A
A
A

JAKARTA - 5 contoh teks argumentasi tentang singkong lengkap dengan strukturnya menarik untuk diulas. Singkong sering kali dianggap sebagai makanan sederhana, namun memiliki potensi besar dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam artikel ini, akan dibahas lima contoh teks argumentasi tentang singkong yang dilengkapi dengan strukturnya, untuk menunjukkan betapa pentingnya singkong dalam mendukung ketahanan pangan, ekonomi, dan kesehatan.

Melalui teks-teks ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana singkong bisa menjadi solusi yang lebih dari sekadar makanan pokok. Diharapkan, pembaca dapat memahami peran singkong yang lebih luas serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

5 contoh teks argumentasi tentang singkong lengkap dengan strukturnya yang dirangkum Okezone.

1. Singkong sebagai Alternatif Pangan Pokok

Pendahuluan:

Singkong merupakan salah satu bahan pangan yang sering diabaikan dalam perbincangan tentang ketahanan pangan nasional. Namun, singkong memiliki potensi besar sebagai alternatif pangan pokok yang murah dan mudah didapatkan.

Argumen:

Singkong memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, setara dengan nasi dan kentang, sehingga dapat menjadi sumber energi yang baik bagi tubuh. Selain itu, singkong dapat tumbuh di berbagai jenis tanah dan iklim, menjadikannya tanaman yang mudah dibudidayakan oleh petani di berbagai daerah.

Bukti/Pembuktian:

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa produksi singkong di Indonesia mencapai 24 juta ton pada tahun 2023, yang menunjukkan ketersediaan singkong yang melimpah di pasaran. Selain itu, riset dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga menunjukkan bahwa singkong memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan dengan nasi, sehingga lebih aman bagi penderita diabetes.

Penegasan Ulang:

Dengan potensi yang dimilikinya, singkong layak dipertimbangkan sebagai alternatif pangan pokok yang dapat mendukung ketahanan pangan nasional dan kesehatan masyarakat.

Halaman:
1 2 3
