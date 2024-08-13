5 Contoh Teks Argumentasi tentang Kesehatan Lengkap dengan Strukturnya

JAKARTA – 5 contoh teks argumentasi tentang kesehatan lengkap dengan strukturnya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teks argumentasi merupakan sebuah jenis teks yang diisikan alasan untuk memperkuat ataupun menolak suatu pendirian, pendapat, atau juga gagasan.

Inilah 5 contoh teks argumentasi tentang kesehatan lengkap dengan strukturnya yang telah dilansir dari berbagai sumber, Selasa (13/8/2024).

1. Kesehatan Mental

Dampak yang diberikan di situasi pandemi tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental. Terlebih lagi masyarakat sangat dibatasi secara aktivitas maupun pergerakannya.

Hal ini cukup membuat masyarakat terkena dampaknya dari segi ekonomi, mulai dari PHK, dan juga masalah finansial. Kekacauan yang terjadi bisa memberikan ancaman terhadap kesehatan mental.

Kepanikan yang dibuat karena pandemi menyebabkan timbulnya kepanikan dan potensi depresi yang besar. Berdasarkan penelitian, setelah 1 bulan pandemi, terdapat 47% mahasiswa yang merasa depresi.

Masalah ini sudah terbilang cukup serius dan harus ditangan, salah satunya masyarakat harus mengetahui ciri-ciri terkena gangguan mental supaya bisa lebih waspada dan mencegah hal tersebut ke pakar yang berpengalaman.