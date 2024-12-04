25 Contoh Soal PAS Biologi Kelas 11 Semester 1 Serta Jawabannya

JAKARTA - 25 contoh soal PAS Biologi Kelas 11 Semester 1 serta jawabannya. Berikut ini merupakan contoh soal Biologi Kelas 11 Semester 1 yang sangat relevan untuk dibahas karena dapat membantu para siswa untuk mempersiapkan ujian akhir semester, tidak hanya para siswa saja tetapi juga dapat digunakan oleh para guru sebagai bahan referensi.

Terdiri dari 25 soal pilihan ganda yang dilengkapi dengan kunci jawaban. Para siswa diharapkan dapat menjawab soal-soal tersebut dengan benar.

Contoh soalnya sebagai berikut :

1.Pasangan yang benar antara nama organel dan fungsinya adalah….

A. Membran sel transportasi

B. Nukleus ekskresi

C. RE ekskresi

D. Mitokondria transportasi

E. Badan golgi ekspresi gen

Jawaban: A

2.Jaringan meristem bisa mengalami perubahan menjadi jaringan lain misalnya xylem dan phloem, hal ini terjadi melalui proses.…

A. Diferensiasi

B. Pertumbuhan primer

C. Pertumbuhan sekunder

D. Reproduksi

E. Pemanjangan Jawaban: A

3.Berikut adalah percobaan yang dilakukan pada proses osmosis. Perlakuan yang tepat mengenai penyerapan air oleh kentang melalui proses osmosis adalah perlakuan nomor….

A. 1 dan 3

B. 1 dan 4

C. 4 dan 5

D. 4 dan 3

E. 4 dan 2

Jawaban: C

4.Organel sel yang berperan dalam sintesis protein adalah...

A. Retikulum endoplasma kasar

B. Mitokondria

C. Aparatus Golgi

D. Lisosom

E. Peroksisom

Jawaban: A

5.Struktur sel berikut yang hanya ditemukan pada sel tumbuhan adalah...

A. Lisosom

B. Kloroplas

C. Sentriol

D. Nukleus

E. Ribosom

Jawaban: B

6.Aliran darah pada peredaran darah kecil secara berurutan, yaitu …

A. Ventrikel kanan – paru-paru – atrium kiri – ventikel kiri

B. Ventrikel kiri – paru-paru – atrium kanan – ventrikel kanan

C.Ventrikel kanan – paru-paru – atrium kanan – ventrikel kanan

D.Ventrikel kiri – paru-paru – atrium kiri – ventrikel kiri

E.Ventrikel kanan – paru-paru – atrium kiri – ventrikel kanan

Jawaban: D