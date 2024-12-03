25 Contoh Soal Cerpen Pilihan Ganda Kelas 11 Lengkap dengan Jawabannya

JAKARTA – 25 contoh soal cerpen pilihan ganda kelas 11 lengkap dengan jawabannya.

Contoh soal cerpen pilihan ganda untuk kelas 11 beserta jawabannya dapat menjadi sumber belajar mandiri yang bermanfaat bagi siswa. Dengan mempelajari soal-soal ini, siswa dapat memperdalam pemahaman tentang materi pelajaran Bahasa Indonesia sekaligus mempersiapkan diri secara optimal sebelum menghadapi ujian di sekolah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cerita didefinisikan sebagai karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, atau penderitaan seseorang, serta menggambarkan kejadian atau peristiwa yang bisa berupa fakta maupun rekaan.

Cerita pendek, atau yang lebih dikenal dengan istilah cerpen, adalah salah satu bentuk karya sastra yang menampilkan kisah fiksi atau imajinatif. Cerpen biasanya disajikan dalam bentuk yang ringkas, padat, dan jelas, sehingga mampu menyampaikan pesan atau makna secara efektif kepada pembaca. Oleh karena itu, memahami struktur dan isi cerpen menjadi keterampilan penting yang perlu dikuasai oleh siswa, terutama dalam konteks pembelajaran Bahasa Indonesia.

Agar lebih memahami materi cerpen, berikut 25 contoh soal cerpen pilihan ganda kelas 11 yang telah dirangkum Okezone pada, Selasa (3/12/2024).

1. Cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra berbentuk

A. prosa

B. baris

C. dialog

D. bait

E. nonfiksi

Jawaban: A

Dua kegagalan yang lalu berakhir saat aku diterima di jurusan bahasa Inggris. Ku Tekuni masa pendidikan tinggi dengan sepenuh hati. Kendala finansial mendorongku untuk terjun ke dunia kerja di samping kuliah. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Suatu hari, Kakakku, saudara sepupuku, datang kepadaku.

2. Perhatikan kutipan cerpen berikut!

Pada suatu hari, di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pemuda bernama Badu. Badu adalah pemuda yang rajin dan tekun bekerja. Ia bekerja sebagai petani untuk menghidupi keluarganya.

Kita harus selalu bekerja keras untuk meraih cita-cita.

Amanat yang terkandung dalam kutipan cerpen di atas adalah…

A. Kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita miliki.

B. Kita harus selalu bekerja keras untuk meraih cita-cita.

C. Kita harus selalu menghormati orang yang lebih tua.

D. Kita harus selalu membantu orang yang membutuhkan.

E. Kita harus selalu rendah hati dalam menghadapi segala keberhasilan.

Jawaban: B

Penjelasan: Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat yang terkandung dalam kutipan cerpen di atas adalah kita harus selalu bekerja keras untuk meraih cita-cita. Hal ini dibuktikan dengan tokoh Badu yang bekerja keras sebagai petani untuk menghidupi keluarganya.

3. Perhatikan kutipan cerpen berikut!

Pada suatu hari, di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang gadis bernama Rindu. Rindu adalah gadis yang cantik dan baik hati. Ia selalu membantu orang yang membutuhkan.

Latar tempat dalam kutipan cerpen di atas adalah…

A. sawah

B. rumah

C. desa

D. hutan

E. sekolah

Jawaban: C

Penjelasan: Kutipan cerpen di atas menyebutkan bahwa Rindu hidup di sebuah desa.

4. Perhatikan kutipan cerpen berikut!

Pada suatu hari, di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pemuda bernama Badu. Badu adalah pemuda yang rajin dan tekun bekerja. Ia bekerja sebagai petani untuk menghidupi keluarganya.

Watak tokoh Badu dalam kutipan cerpen di atas adalah…

A. rajin

B. tekun

C. penyayang

D. bertanggung jawab

E. pekerja keras

Jawaban: E

Penjelasan: Watak adalah sifat atau tabiat yang melekat pada diri seseorang. Watak tokoh Badu dalam kutipan cerpen di atas adalah pekerja keras. Hal ini dibuktikan dengan ia yang bekerja sebagai petani untuk menghidupi keluarganya.

5. Perhatikan kutipan cerpen berikut!

Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang gadis bernama Rindu. Rindu adalah gadis yang cantik dan baik hati. Ia selalu membantu orang yang membutuhkan.

Nilai-nilai moral yang terkandung dalam kutipan cerpen di atas adalah…

A. kebaikan

B. kejujuran

C. kepedulian

D. tanggung jawab

E. kesabaran

Jawaban: C

Penjelasan: Nilai moral adalah nilai-nilai yang baik yang dapat diambil dari suatu cerita. Nilai-nilai moral yang terkandung dalam kutipan cerpen di atas adalah kepedulian. Rindu selalu membantu orang yang membutuhkan, menunjukkan bahwa ia adalah orang yang peduli dengan sesamanya.

6. Perhatikan kutipan cerpen berikut!

Pada suatu hari, di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pemuda bernama Badu. Badu adalah pemuda yang rajin dan tekun bekerja. Ia bekerja sebagai petani untuk menghidupi keluarganya.

Alur yang digunakan dalam kutipan cerpen di atas adalah…

A. alur mundur

B. alur maju

C. alur campuran

D. alur maju-mundur

E. alur mundur-maju

Jawaban: B

Penjelasan: Kutipan cerpen di atas menceritakan peristiwa dari awal sampai akhir, sehingga alur yang digunakan adalah alur maju.