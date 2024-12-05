20 Contoh Soal Cerpen Pilihan Ganda Kelas 9 dan Kunci Jawabannya

JAKARTA - 20 contoh soal cerpen pilihan ganda kelas 9 dan kunci jawabannya. Menyambut kebutuhan siswa kelas 9 untuk belajar materi cerpen, berikut ini adalah 20 contoh soal pilihan ganda lengkap dengan kunci jawabannya yang telah dirangkum Okezone pada, Kamis (5/12/2024).

Soal-soal ini dirancang untuk membantu memahami unsur intrinsik, ekstrinsik, alur, hingga pesan dalam cerpen, sehingga siswa dapat lebih siap menghadapi ujian.



1.Cerpen merupakan satu di antara jenis karya sastra berbentuk …

A. Bait

B. Baris

C. Dialog

D. Prosa

Jawaban: D. Prosa



2. Di bawah ini yang termasuk sebagai unsur ekstrinsik cerpen yaitu …

A. Tanggapan pembaca

B. Ilustrasi cerpen

C. Penyampaian cerita

D. Penokohan dalam cerpen

E. Latar budaya pengarang cerpen

Jawaban: E. Latar budaya pengarang cerpen



3. Struktur cerpen di mana pembaca dapat mengetahui watak tokoh cerpen adalah …

A. Abstrak

B. Evaluasi

C. Orientasi

D. Koda

E. Komplikasi

Jawaban: C. Orientasi



4. Pada struktur cerpen, terdapat unsur yang tidak harus selalu ada, yaitu …

A. Evaluasi dan komplikasi

B. Abstrak dan komplikasi

C. Abstrak dan koda

D. Orientasi dan abstrak

E. Evaluasi dan abstrak

Jawaban: C. Abstrak dan koda



5. Alur suatu cerpen yang peristiwanya semakin menurun kemudian menjadi semakin biasa saja disebut …

A. Alur campuran

B. Alur gabungan

C. Alur regresif

D. Alur progresif

E. Alur anti-klimaks

Jawaban: E. Alur anti-klimaks



6. Suatu cerpen berbeda dengan puisi. Perbedaan cerpen dengan puisi dapat ditemukan pada …

A. Adanya tema dalam cerpen

B. Cerpen memiliki imajinasi

C. Cerpen memiliki alur

D. Adanya gaya bahasa dalam cerpen

E. Cerpen mengandung amanat

Jawaban: C. Cerpen memiliki alur



7. Dari bentuknya, cerpen termasuk dalam karya sastra yang berupa …

A. Prosa

B. Fiksi

C. Nonfiksi

D. Dialog

E. Bait

Jawaban: A. Prosa



8. Cerpen berbeda dengan novel. Apa yang menunjukkan perbedaan novel dan cerpen?

A. Cerpen dan novel sama-sama mempunyai tema tertentu.

B. Cerita pada cerpen tidak menimbulkan efek besar perubahan nasib, sedangkan dalam cerita novel terdapat efek yang besar pada tokoh.

C. Cerpen termasuk sebagai prosa, sedangkan novel bukan.

D. Novel memiliki konflik, sedangkan cerpen tidak.

E. Cerpen menceritakan pengalaman hidup, sedangkan novel menceritakan satu tokoh saja.

Jawaban: B. Cerita pada cerpen tidak menimbulkan efek besar perubahan nasib, sedangkan dalam cerita novel terdapat efek yang besar pada tokoh.



9. Di bawah ini yang termasuk sebagai unsur intrinsik suatu cerpen adalah …

A. Sajak

B. Suspens

C. Klimaks

D. Latar

E. Komplikasi

Jawaban: D. Latar



10. Sebuah cerpen memiliki struktur cerita. Di bawah ini urutan struktur cerpen yang benar yaitu …

A. Orientasi – abstrak – koda – komplikasi – resolusi – evaluasi

B. Komplikasi – orientasi – abstrak – koda – resolusi – evaluasi

C. Abstrak – komplikasi – orientasi – evaluasi – resolusi – koda

D. Orientasi – abstrak – evaluasi – komplikasi – koda – resolusi

E. Abstrak – orientasi – komplikasi – evaluasi – resolusi – koda

Jawaban: E. Abstrak – orientasi – komplikasi – evaluasi – resolusi – koda



Perhatikan kutipan cerpen berikut ini untuk nomor 11 sampai 13!



Kegagalanku berakhir ketika aku diterima di jurusan sastra Jepang. Aku menekuni pendidikan tinggi di universitas dengan sepenuh hati. Adanya kendala finansial memotivasiku untuk mencari pekerjaan sambilan di samping kuliah.

