Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Adu IQ Albert Einstein dengan MR. Bean, Bak Bumi dan Langit

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |08:41 WIB
Adu IQ Albert Einstein dengan MR. Bean, Bak Bumi dan Langit
Adu IQ Albert Einstein dengan MR. Bean, Bak Bumi dan Langit. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA  - Adu IQ Albert Einstein dengan Mr Bean. Ternyata bak bumi dan langit! Intelligence Quotient (IQ) hingga kini dianggap sebagai tolok ukur kepintaran masing-masing orang. Semakin tinggi kecerdasan intelektual seseorang, maka dianggap semakin jenius pula orang tersebut.

Seseorang dianggap jenius saat memiliki IQ lebih dari 140. Di dunia ini, ada banyak sekali individu dengan IQ yang sangat tinggi. Salah satu yang paling terkemuka adalah ilmuwan ikonik, Albert Einstein.

Einstein adalah ilmuwan jenius asal Amerika Serikat yang telah mengembangkan teori luar biasa tentang fisika dan alam semesta. Salah satu teorinya yang paling terkenal adalah teori relativitas yang ia kemukakan pada tahun 1915.

Dalam teorinya, Albert Einstein menyebut jika hukum fisika akan selalu sama dan konstan di mana pun. Meskipun akan ada yang berbeda hal itu disebabkan oleh ruang dan waktu.

Selain teori tersebut, Einstein juga melahirkan banyak teori lain seperti teori lubang hitam, gelombang gravitasi, bintang neutron yang menyeret bingkai, cincin Einstein dan lain sebagainya.

Dengan kejeniusannya itu, Albert Einstein diketahui memiliki IQ berkisar antara 160-190. Hal tersebut tidak diketahui secara pasti karena dirinya tidak pernah benar-benar melakukan uji tes IQ.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/624/3188290//iq-70nC_large.jpg
Ciri-Ciri Orang Punya IQ Rendah yang Jarang Disadari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/624/3186841//iq-mjTZ_large.jpg
Benarkah IQ Laki-Laki Lebih Tinggi dari Perempuan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/624/3186828//iq-YInq_large.jpg
Apakah IQ Bersifat Genetik? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/624/3185316//iq-gOd9_large.jpg
10 Tanda-Tanda Orang Punya IQ Tinggi, Rendah Hati hingga Enggak Suka Pamer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/624/3185139//iq-MKLR_large.jpg
Benarkah Rata-Rata IQ Orang Indonesia Sama dengan IQ Gorila? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/298/3182293//otak-Y7yt_large.jpg
5 Makanan yang Bikin Ingatan Tajam dan Memori Kuat, Biar Enggak Gampang Pikun
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement