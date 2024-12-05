Adu IQ Albert Einstein dengan MR. Bean, Bak Bumi dan Langit

JAKARTA - Adu IQ Albert Einstein dengan Mr Bean. Ternyata bak bumi dan langit! Intelligence Quotient (IQ) hingga kini dianggap sebagai tolok ukur kepintaran masing-masing orang. Semakin tinggi kecerdasan intelektual seseorang, maka dianggap semakin jenius pula orang tersebut.

Seseorang dianggap jenius saat memiliki IQ lebih dari 140. Di dunia ini, ada banyak sekali individu dengan IQ yang sangat tinggi. Salah satu yang paling terkemuka adalah ilmuwan ikonik, Albert Einstein.

Einstein adalah ilmuwan jenius asal Amerika Serikat yang telah mengembangkan teori luar biasa tentang fisika dan alam semesta. Salah satu teorinya yang paling terkenal adalah teori relativitas yang ia kemukakan pada tahun 1915.

Dalam teorinya, Albert Einstein menyebut jika hukum fisika akan selalu sama dan konstan di mana pun. Meskipun akan ada yang berbeda hal itu disebabkan oleh ruang dan waktu.

Selain teori tersebut, Einstein juga melahirkan banyak teori lain seperti teori lubang hitam, gelombang gravitasi, bintang neutron yang menyeret bingkai, cincin Einstein dan lain sebagainya.

Dengan kejeniusannya itu, Albert Einstein diketahui memiliki IQ berkisar antara 160-190. Hal tersebut tidak diketahui secara pasti karena dirinya tidak pernah benar-benar melakukan uji tes IQ.