HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Daftar 4 Orang Terkaya Dunia yang Punya IQ Lebih Rendah Ketimbang Albert Einstein

Vika Putri Handayani , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |23:13 WIB
Ini Daftar 4 Orang Terkaya Dunia yang Punya IQ Lebih Rendah Ketimbang Albert Einstein
Daftar Orang Kaya Punya IQ Rendah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini daftar 4 orang terkaya dunia yang punya IQ lebih rendah ketimbang Albert Einstein. Intelligence Quotient (IQ) adalah kapasitas individu dalam bernalar, menyelesaikan masalah, mempelajari hal baru, memahami konsep, berpikir logis, serta merancang rencana untuk menghadapi tantangan yang memerlukan logika.

Sebagian orang mungkin menganggap Albert Einstein sebagai salah satu manusia paling cerdas sepanjang masa. Fisikawan teoretis asal Jerman tersebut diperkirakan memiliki skor IQ antara 160 hingga 190, meskipun angka itu masih di bawah skor IQ tertinggi yang pernah tercatat.

Namun, tingkat kecerdasan intelektual tidak selalu menjadi penentu utama kesuksesan, terutama dalam hal finansial. Buktinya, 4 orang terkaya di dunia ternyata memiliki IQ yang lebih rendah dibandingkan Einstein. Hal ini menunjukkan bahwa kesuksesan finansial juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kreativitas, ketekunan, keberanian mengambil peluang, dan kemampuan menghadapi tantangan.

Lalu, siapa saja yang masuk ke dalam daftar 4 orang terkaya di dunia yang punya IQ lebih rendah ketimbang Albert Einstein? Berikut ini adalah 4 orang tersebut yang dirangkum Okezone pada, Rabu (4/12/2024):

1. Mark Zuckerberg
Mark Elliot Zuckerberg yang lahir pada 14 Mei 1984 di White Plains, New York. Dirinya yang dikenal sebagai pendiri Facebook, yang memiliki skor IQ 152. Ketertarikannya pada dunia komputer telah terlihat sejak masa sekolah menengah, di mana ia mulai bereksperimen membuat program. Ide untuk menciptakan Facebook bermula saat ia menjadi mahasiswa di Harvard. Mark bahkan pernah mencuri data mahasiswa untuk website yang ia buat, FaceMash, yang menjadi dasar pengembangan Facebook. Pada Februari 2004, Facebook resmi diluncurkan.

Halaman:
1 2
