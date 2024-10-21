Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Latar Pendidikan Abidzar Al Ghifari, Anak Umi Pipik yang Diduga Terseret Skandal Foto Syur

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |22:31 WIB
Latar Pendidikan Abidzar Al Ghifari, Anak Umi Pipik yang Diduga Terseret Skandal Foto Syur
Latar Pendidikan Abizar Al Ghifari (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Latar pendidikan Abizar Al Ghifari. Media sosial khususnya X dihebohkan dengan tersebarnya sebuah foto syur yang diduga merupakan putra dari Ummi Pipik dan mendiang Ustad Jefri Al Buchori, Abidzar Al-Ghifari.

Dalam foto tersebut tampak seorang laki-laki yang menunjukan sejumlah bagian tubuhnya termasuk alat vitalnya. Ditambah karena wajah yang mirip dengan Abidzar, foto ini dengan cepat menjadi viral di media sosial.

Banyak netizen tidak percaya bahwa pria di foto syur tersebut adalah Abidzar. Secara, pria yang merupakan aktor tersebut adalah artis terkenal yang berasal dari keluarga religius.

Netizen juga banyak yang berspekulasi jika foto syur yang tersebar di X tersebut adalah hasil editan belaka. Foto tersebut sengaja disebar oleh oknum tidak bertanggung jawab demi menjatuhkan reputasi Abidzar Al-Ghifari.

Abidzar sendiri merupakan sosok artis yang cukup naik daun saat ini. Lahir pada 13 April 2001, ia merupakan putra kedua mendiang Ustad Jefri Al Buchori dan Pipik Dian Irawati alias Ummi Pipik.

Nama Abidzar mulai muncul di dunia hiburan setelah dirinya bermain peran di film layar lebar berjudul Hijrah Cinta. Film ini merupakan kisah kehidupan nyata dari sang ayah, Ustadz Jefri Al Buchori alias Uje semasa hidupnya. Sejak saat itu, dirinya mulai banyak membintangi film layar lebar seperti Ada Cinta di SMA hingga Balada di Roy.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/65/3135615/diktisaintek_berdampak-70L2_large.png
Diktisaintek Berdampak Gantikan Kampus Merdeka Besutan Nadiem, Ini Penjelasan Menteri Pendidikan Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/624/3135239/pidato_hari_pendidikan-SmdZ_large.jpg
5 Contoh Teks Pidato Hari Pendidikan Nasional 2025, Penuh Makna dan Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/624/3133393/evandra-INzr_large.jpg
Momen Evandra Florasta Traktir Satu Kelas Usai Antar Timnas Indonesia U-17 Lolos ke Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/624/3122155/prabowo-akq4_large.png
Akui Pendidikan yang Bagus Perlu Uang, Prabowo: Tidak dengan Omon-Omon 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089407/guru-supriyani-divonis-bebas-tak-terbukti-aniaya-siswa-anak-polisi-6XZoxWOQpy.png
Guru Supriyani Divonis Bebas! Tak Terbukti Aniaya Siswa Anak Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/624/3085936/riwayat-pendidikan-komjen-ahmad-dofiri-wakapolri-baru-yang-pernah-pecat-ferdy-sambo-8dtwjhnfZL.png
Riwayat Pendidikan Komjen Ahmad Dofiri, Wakapolri Baru yang Pernah Pecat Ferdy Sambo
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement