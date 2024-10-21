Latar Pendidikan Abidzar Al Ghifari, Anak Umi Pipik yang Diduga Terseret Skandal Foto Syur

JAKARTA – Latar pendidikan Abizar Al Ghifari. Media sosial khususnya X dihebohkan dengan tersebarnya sebuah foto syur yang diduga merupakan putra dari Ummi Pipik dan mendiang Ustad Jefri Al Buchori, Abidzar Al-Ghifari.

Dalam foto tersebut tampak seorang laki-laki yang menunjukan sejumlah bagian tubuhnya termasuk alat vitalnya. Ditambah karena wajah yang mirip dengan Abidzar, foto ini dengan cepat menjadi viral di media sosial.

BACA JUGA: Perbandingan Latar Belakang Pendidikan Dito Ariotedjo dengan Taufik Hidayat yang Kini Tukangi Kemenpora Kabinet Merah Putih

Banyak netizen tidak percaya bahwa pria di foto syur tersebut adalah Abidzar. Secara, pria yang merupakan aktor tersebut adalah artis terkenal yang berasal dari keluarga religius.

Netizen juga banyak yang berspekulasi jika foto syur yang tersebar di X tersebut adalah hasil editan belaka. Foto tersebut sengaja disebar oleh oknum tidak bertanggung jawab demi menjatuhkan reputasi Abidzar Al-Ghifari.

Abidzar sendiri merupakan sosok artis yang cukup naik daun saat ini. Lahir pada 13 April 2001, ia merupakan putra kedua mendiang Ustad Jefri Al Buchori dan Pipik Dian Irawati alias Ummi Pipik.

BACA JUGA: Latar Pendidikan Mentereng Mayor Teddy yang Jadi Seskab di Kabinet Merah Putih

Nama Abidzar mulai muncul di dunia hiburan setelah dirinya bermain peran di film layar lebar berjudul Hijrah Cinta. Film ini merupakan kisah kehidupan nyata dari sang ayah, Ustadz Jefri Al Buchori alias Uje semasa hidupnya. Sejak saat itu, dirinya mulai banyak membintangi film layar lebar seperti Ada Cinta di SMA hingga Balada di Roy.