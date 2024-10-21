Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Perbandingan Latar Belakang Pendidikan Dito Ariotedjo dengan Taufik Hidayat yang Kini Tukangi Kemenpora Kabinet Merah Putih

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |22:02 WIB
Perbandingan Latar Belakang Pendidikan Dito Ariotedjo dengan Taufik Hidayat yang Kini Tukangi Kemenpora Kabinet Merah Putih
Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perbandingan latar belakang pendidikan Dito Ariotedjo dengan Taufik Hidayat. Keduanya kini bersama-sama menukangi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Nama Ario Bimo Nandito Ariotedjo memang bukan nama asing di Kemenpora. Sebab, sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo dirinya sudah mengemban jabatan ini. Namun pada saat itu, dirinya sempat menuai kritik karena minimnya pengalaman di dunia olahraga.

Untuk itu, pada pemerintahan yang baru ini, Prabowo Subianto selaku Presiden kedelapan Republik Indonesia menunjuk Taufik Hidayat sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga mendampingi Dito Ariotedjo.

Penunjukan Taufik Hidayat menjadi angin segar bagi dunia olahraga tanah air. Secara, dirinya merupakan mantan atlet nasional yang telah berprestasi di berbagai ajang dunia termasuk meraih medali emas di Olimpiade Athena 2004.

Sebagai mantan atlet, juara dunia tahun 2005 itu tentu paham betul apa yang kurang dari dunia olahraga Indonesia dan bagaimana cara untuk meningkatkan prestasi atlet tanah air.

Di sisi lain, penunjukan Dito Ariotedjo dan Taufik Hidayat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga membuat profil keduanya disorot. Salah satunya adalah dari segi latar belakang pendidikan mereka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement