Perbandingan Latar Belakang Pendidikan Dito Ariotedjo dengan Taufik Hidayat yang Kini Tukangi Kemenpora Kabinet Merah Putih

JAKARTA - Perbandingan latar belakang pendidikan Dito Ariotedjo dengan Taufik Hidayat. Keduanya kini bersama-sama menukangi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Nama Ario Bimo Nandito Ariotedjo memang bukan nama asing di Kemenpora. Sebab, sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo dirinya sudah mengemban jabatan ini. Namun pada saat itu, dirinya sempat menuai kritik karena minimnya pengalaman di dunia olahraga.

Untuk itu, pada pemerintahan yang baru ini, Prabowo Subianto selaku Presiden kedelapan Republik Indonesia menunjuk Taufik Hidayat sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga mendampingi Dito Ariotedjo.

Penunjukan Taufik Hidayat menjadi angin segar bagi dunia olahraga tanah air. Secara, dirinya merupakan mantan atlet nasional yang telah berprestasi di berbagai ajang dunia termasuk meraih medali emas di Olimpiade Athena 2004.

Sebagai mantan atlet, juara dunia tahun 2005 itu tentu paham betul apa yang kurang dari dunia olahraga Indonesia dan bagaimana cara untuk meningkatkan prestasi atlet tanah air.

Di sisi lain, penunjukan Dito Ariotedjo dan Taufik Hidayat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga membuat profil keduanya disorot. Salah satunya adalah dari segi latar belakang pendidikan mereka.