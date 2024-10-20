Latar Pendidikan Mentereng Mayor Teddy yang Jadi Seskab di Kabinet Merah Putih

JAKARTA - Latar pendidikan Mayor Teddy Indra Wijaya. Mayor Teddy telah resmi menjadi Sekretaris Kabinet (Seskab) di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Hal ini diumumkan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Minggu (20/10/2024) malam.

"Teddy Indra Wijaya, sekretaris kabinet," kata Prabowo.

Memiliki nama lengkap Teddy Indra Wijaya, dirinya lahir di Manado pada tanggal 14 April 1989. Mayor Teddy merupakan anak dari Kolonel Infanteri (Purnawirawan) Giyono dan Mayor Caj (Kavaleri) Patris R.A. Rumbayan.

Mayor Teddy memiliki latar belakang pendidikan yang mengesankan.