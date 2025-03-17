Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Riwayat Pendidikan Ifan Seventeen, Dirut PT PFN yang Ternyata Lulusan FE UGM

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |22:52 WIB
Ini Riwayat Pendidikan Ifan Seventeen, Dirut PT PFN yang Ternyata Lulusan FE UGM
Riwayat Pendidikan Ifan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini riwayat pendidikan Ifan Seventeen, Direktur Utama PT PFN yang ternyata lulusan FE UGM.

Ifan Seventeen, vokalis band Seventeen, baru-baru ini ditunjuk oleh Kementerian BUMN untuk menjabat sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN).

Penunjukan ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat, karena banyak yang merasa tidak ada hubungan antara karier sebagai penyanyi dengan posisi direktur utama di perusahaan film. Lantas, bagaimana sebenarnya latar belakang pendidikan Ifan Seventeen? Simak beritanya.

1. PT PFN

PT Produksi Film Negara (PFN) berakar dari sebuah perusahaan bernama Java Pacific Film (JPF), yang didirikan oleh Albert Balink pada tahun 1934. JPF menghasilkan film "Pareh" yang mendapat pengakuan sebagai salah satu karya sinematik terbaik di Hindia Belanda.

Pada tahun 1936, JPF berganti nama menjadi Algemeen Nederlandsh Indisch Filmsyndicaat (ANIF). ANIF sukses memproduksi film "Terang Bulan" yang meraih popularitas hingga tingkat internasional pada tahun 1937.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/65/3146384/5_pemain_timnas_indonesia_yang_berstatus_mahasiswa_aktif_marselino_ferdinan_hingga_pratama_arhan-YHs6_large.jpg
5 Pemain Timnas Indonesia yang Berstatus Mahasiswa Aktif, Marselino Ferdinan hingga Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/624/3135857/riwayat_pendidikan-owRM_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Mentereng Dilan Janiyar, Selebgram Cantik Lulusan Teknik Geodesi UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/65/3134511/danjen_kopassus-bi2V_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Djon Afriandi, Danjen Kopassus yang Minta Maaf karena Prajuritnya Foto dengan Hercules
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/65/3120140/nikita_mirzani-o1JA_large.jpeg
Nikita Mirzani Dulu Mondok di Mana? Ini Riwayat Pendidikan Ibunda Laura Meizani yang Kini Ditahan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/65/3119783/latar_pendidikan-p7rA_large.jpg
Riwayat Pendidikan Iwan Lukminto, Bos Sritex yang Bangkrut hingga PHK Ribuan Pegawainya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/65/3118001/petinggi_pertamina-XfNZ_large.png
Ini Riwayat Pendidikan Mentereng Riva Siahaan, Dirut Pertamina Patra Niaga Pesulap Ron 90 jadi Ron 92
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement