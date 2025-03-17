Ini Riwayat Pendidikan Ifan Seventeen, Dirut PT PFN yang Ternyata Lulusan FE UGM

JAKARTA - Ini riwayat pendidikan Ifan Seventeen, Direktur Utama PT PFN yang ternyata lulusan FE UGM.

Ifan Seventeen, vokalis band Seventeen, baru-baru ini ditunjuk oleh Kementerian BUMN untuk menjabat sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN).

Penunjukan ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat, karena banyak yang merasa tidak ada hubungan antara karier sebagai penyanyi dengan posisi direktur utama di perusahaan film. Lantas, bagaimana sebenarnya latar belakang pendidikan Ifan Seventeen? Simak beritanya.

1. PT PFN

PT Produksi Film Negara (PFN) berakar dari sebuah perusahaan bernama Java Pacific Film (JPF), yang didirikan oleh Albert Balink pada tahun 1934. JPF menghasilkan film "Pareh" yang mendapat pengakuan sebagai salah satu karya sinematik terbaik di Hindia Belanda.

Pada tahun 1936, JPF berganti nama menjadi Algemeen Nederlandsh Indisch Filmsyndicaat (ANIF). ANIF sukses memproduksi film "Terang Bulan" yang meraih popularitas hingga tingkat internasional pada tahun 1937.