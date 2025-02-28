Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Riwayat Pendidikan Mentereng Riva Siahaan, Dirut Pertamina Patra Niaga Pesulap Ron 90 jadi Ron 92

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |00:56 WIB
JAKARTA - Ini riwayat pendidikan mentereng Riva Siahaan, Dirut Pertamina Patra Niaga pesulap Ron 90 jadi Ron 92. Nama Riva Siahaan mendadak menjadi sorotan publik setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Patra Niaga. 

 Ada beberapa hal yang menyoroti dirut ini termasuk pendidikannya yang luar biasa. Ini riwayat pendidikan Mentereng Riva Siahaan, Dirut Pertamina Patra Niaga Pesulap Ron 90 jadi Ron 92 yang dirangkum oleh Okezone dikutip dari berbagai sumber.

1.  Pendidikan dan Karier

Riva Siahaan memiliki latar belakang pendidikan yang mentereng. Ia meraih gelar Sarjana Manajemen Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1999. Tak berhenti di situ, ia melanjutkan studi dan memperoleh gelar Magister Administrasi Bisnis dari Oklahoma City University, Amerika Serikat, pada periode 2001 hingga 2003. 

Karier profesionalnya dimulai sebagai Account Manager di Matari Advertising pada Maret 2005 hingga Maret 2007. Kemudian, ia bergabung dengan TBWA Indonesia sebagai Assistant Account Director dari Maret 2007 hingga September 2008.

Langkah besar terjadi ketika Riva memutuskan untuk bergabung dengan PT Pertamina (Persero) pada September 2008 sebagai Key Account Officer. Dedikasinya membawa ia ke berbagai posisi strategis, termasuk Senior Bunker Officer I dan Bunker Trader di Pertamina Energy Services Pte. Ltd. 

Pada Oktober 2021, Riva diangkat sebagai Corporate Marketing and Trading Director di PT Pertamina Patra Niaga. Kariernya terus menanjak hingga akhirnya ia dipercaya menjabat sebagai Direktur Utama pada Juni 2023. 

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
