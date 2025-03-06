Nikita Mirzani Dulu Mondok di Mana? Ini Riwayat Pendidikan Ibunda Laura Meizani yang Kini Ditahan Polisi

JAKARTA - Nikita Mirzani dulu Mondok di mana? Ini riwayat pendidikan ibunda Laura Meizani yang kini ditahan Polisi. Karena penahanannya oleh polisi, Nikita Mirzani ternyata memiliki latar belakang pendidikan yang menarik. Sebelum dikenal sebagai artis yang penuh sensasi, Ibu Laura Meizani ini pernah sekolah di Pondok Pesantren Gontor Putri Mantingan di Ngawi, Jawa Timur,

Nikita kini menjadi tersangka dalam kasus pengancaman dan pemerasan oleh Polda Metro Jaya. Kombes Pol Ade Ary Syam, Kabid Humas Polda Metro Jaya, menyampaikan hal ini kepada wartawan Kamis (20/2/2025). Pada 3 Desember 2024, Nikita dilaporkan tuduhan ancaman tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan kerugian sebesar Rp4 miliar oleh seorang pengusaha skincare, Reza Gladys ke Polda Metro Jaya.

1. Sejumlah Konflik Nikita Mirzani

Selain itu, kuasa hukum Nikita, Fahmi Bachmid, membantah tuduhan tersebut. Fahmi Bachmid menyatakan bahwa Nikita hanya diminta untuk meninjau produk skincare, yang menurutnya tidak melanggar hukum. Oleh karna itu, Fahmi menyimpulkan bahwa ada kesalahpahaman dalam hal ini, dan tidak ada pemerasan dalam komunikasi Nikita dengan pihak terkait.

Sebelum itu, Nikita bahkan terlibat dalam konflik dengan anaknya sendiri, Laura Meizani, anak pertamanya yang juga dikenal sebagai Lolly. Lolly berseteru dengan ibunya sendiri sampai kabur dari rumah dan berpacaran dengan Vadel Badjideh. Untuk kasus ini, Lolly sudahberdamai dengan ibunya, dan Vadel resmi menjadi tersangka kasus asusila.