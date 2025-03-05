Riwayat Pendidikan Iwan Lukminto, Bos Sritex yang Bangkrut hingga PHK Ribuan Pegawainya

JAKARTA - Riwayat pendidikan Iwan Lukminto, bos Sritex yang bangkrut hingga PHK ribuan pegawainya. Keputusan ini mengakibatkan lebih dari 12 ribu karyawan kehilangan pekerjaan dan menimbulkan kekhawatiran besar di industri tekstil Indonesia.

Sebagai Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan Kurniawan Lukminto memastikan bahwa hak-hak karyawan tetap menjadi prioritas dalam proses penyelesaian kepailitan. Ia berkomitmen bekerja sama dengan kurator agar seluruh tahapan berjalan adil dan sesuai prosedur hukum.

Iwan mengapresiasi kontribusi para karyawan yang telah membangun Sritex selama puluhan tahun. Meskipun perusahaan mengalami kondisi sulit, ia menegaskan bahwa dedikasi pekerja tidak akan dilupakan begitu saja.

1. Riwayat Pendidikan Iwan Lukminto

Iwan Kurniawan Lukminto lahir di Surakarta pada 22 Januari 1982. Ia menempuh pendidikan tinggi di Amerika Serikat dengan mengambil jurusan administrasi bisnis di Johnson & Wales University. Selain itu, ia juga memperdalam studinya di Northeastern University dan Boston University.

Dengan latar belakang pendidikan tersebut, Iwan memiliki pemahaman mendalam mengenai bisnis dan manajemen. Ilmunya ia terapkan saat bergabung dengan Sritex, yang telah berdiri sejak 1966 dan berkembang menjadi salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia.