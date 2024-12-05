Niken Salindry Sekolah di Mana? Ini Riwayat Pendidikan Sinden Cantik yang Adabnya Dibandingkan dengan Gus Miftah

Niken Salindry sekolah di mana? ini riwayat pendidikan sinden cantik yang adabnya dibandingkan dengan Gus Miftah.

Masyarakat Indonesia belum lama ini dihebohkan dengan beredarnya video Gus Miftah yang menghardik seorang penjual es teh di pengajiannya.

Dalam video yang banyak beredar di sosial media, tampak pria yang menjabat sebagai utusan khusus bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan berbicara dengan seorang penjual es teh yang berdagang di pengajiannya dan menanyakan apakah es teh yang dijual masih atau tidak.

Alih-alih memberi semangat atau memborong dagangannya, pria yang dikenal sebagai ahli agama itu justru menghardik bapak penjual es teh dengan sebutan bodoh.

"Es tehmu jik okeh ra? Masih, yo kono didol * (Es teh kamu masih banyak atau tidak? Masih, ya sana dijual g****k," kata Gus Miftah.

Akibat hal ini, namanya mendadak viral dan membuat heboh satu Indonesia. Bukan hanya itu, adabnya yang dikenal sebagai sosok ahli agama juga dibandingkan dengan adab Niken Salindry seorang sinden cantik yang memiliki adab jauh lebih baik darinya.

Niken Salindry diketahui merupakan sinden kelahiran Kediri, 29 Juni 2008.Di usia yang masih remaja dan pekerjaan sebagai seorang sinden, Niken pernah memborong jualan seorang pedagang es teh yang berjualan di pertunjukannya.