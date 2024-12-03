Ini Riwayat Pendidikan Edbert Laos, Anak Sherly Tjoanda dan Benny Laos yang Setia Temani Ibu Kampanye

JAKARTA - Ini riwayat pendidikan Edbert Laos, anak Sherly Tjoanda dan Benny Laos yang setia temani ibu kampanye. Bennet Edbert Laos, yang lahir pada 11 Maret 2006 dan kini berusia 18 tahun, adalah anak pertama dari Benny Laos dan Sherly Tjoanda. Setelah kecelakaan tragis yang merenggut nyawa ayahnya, Edbert mengambil tanggung jawab besar dalam menjaga ibu dan adik-adiknya, serta berkomitmen untuk melanjutkan warisan yang ditinggalkan oleh Benny.



Saat ini, Edbert sedang menempuh pendidikan di Bellevue College, Washington, Amerika Serikat, dengan jurusan Bisnis dan Keuangan. Selain fokus pada studi, ia juga aktif dalam komunitas mahasiswa Indonesia di kampusnya, menunjukkan kepedulian terhadap budaya dan komunitas asalnya. Meskipun harus kembali ke Indonesia untuk mendampingi ibunya dalam kampanye, pendidikan tetap menjadi prioritas utama baginya.



Kehadiran Edbert dalam setiap momen kampanye Sherly menarik perhatian publik. Ia sering tampil di panggung bersama ibunya, menyampaikan pesan penuh emosi tentang cinta dan penghormatan kepada ayahnya. Dalam salah satu kesempatan, ia mengungkapkan kerinduannya kepada Benny dan berjanji untuk menjaga keluarga serta masyarakat Maluku Utara. Ini menunjukkan bahwa meskipun masih muda, Edbert memiliki visi yang jelas mengenai tanggung jawabnya.



Edbert kini dikenal bukan hanya sebagai anak dari pasangan terkenal, tetapi juga sebagai sosok dengan potensi besar di dunia politik dan bisnis. Banyak yang melihatnya sebagai penerus mendiang ayahnya dalam dunia politik. Dengan latar belakang pendidikan yang baik dan dukungan dari ibunya serta masyarakat, Edbert diperkirakan akan menjadi tokoh penting di masa depan.



Di tengah kesibukan kampanye, Edbert juga menjaga hubungan dengan teman-temannya di Amerika. Ia dikenal sebagai pribadi yang ramah dan mudah bergaul, serta memiliki jaringan luas di kalangan mahasiswa Indonesia di luar negeri. Hal ini akan menjadi aset berharga baginya ketika kembali ke Indonesia untuk memberikan kontribusi lebih besar kepada masyarakat.



Ini riwayat pendidikan Edbert Laos, anak Sherly Tjoanda dan Benny Laos yang setia temani ibu kampanye. Menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan keluarganya saat ini, Edbert Laos menunjukkan ketangguhan dan komitmen yang luar biasa. Ia bukan hanya sekedar anak dari seorang politisi, tetapi juga seorang pemuda yang siap mengambil peran besar dalam kehidupan publik dan melanjutkan legasi ayahnya.

(Taufik Fajar)