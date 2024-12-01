Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Adu Latar Belakang Pendidikan Asri Welas dengan Galiech Ridha Rahardja, Ternyata Sama-sama Lulusan Kampus Top

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |00:11 WIB
Adu Latar Belakang Pendidikan Asri Welas dengan Galiech Ridha Rahardja, Ternyata Sama-sama Lulusan Kampus Top
Latar Pendidikan Asri Welas dan Mantan Suami (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA  - Adu latar belakang pendidikan Asri Welas dengan Galiech Ridha Rahardja. Hal ini menyusul dari kabar mengejutkan perceraian mereka setelah 17 tahun bersama-sama membangun rumah tangga.

Diketahui, Asri Welas menjadi sosok yang menggugat cerai suaminya, Galiech Ridha Rahardja pada 05 November 2024 di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Akan tetapi, tidak dijelaskan apa yang menyebabkan perceraian keduanya bisa terjadi.

Dalam gugatannya, Asri menuntut untuk mendapatkan hak asuh atas ketiga anaknya. Selain itu, ia juga memohon agar harta gono-gini dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ia buat dengan Galiech.

Adapun pihak Pengadilan Agama Depok menjelaskan jika proses persidangan telah dilangsungkan sebanyak tiga kali. Akan tetapi, baik Asri maupun Galiech sama-sama tidak hadir dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya.

Kabar perceraian Asri Welas dengan Galiech Ridha Rahardja sangat menggemparkan publik. Sebab, pasangan yang telah menikah sejak tahun 2007 ini hampir sama sekali tidak pernah diterpa gosip miring tentang rumah tangga mereka.

Halaman:
1 2
Telusuri berita edukasi lainnya
