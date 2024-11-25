Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Hari Guru Nasional 25 November, Mendikdasmen Komit Sejahterakan Guru Indonesia

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |11:54 WIB
Hari Guru Nasional 25 November, Mendikdasmen Komit Sejahterakan Guru Indonesia
Mendikdasmen Abdul Mu'ti Komit Sejahterakan Guru. (Foto: Okezone.com/Kemendikdasmen)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menggelar upacara peringatan Hari Guru Nasional. Dirinya pun menyampaikan sederet komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan profesi guru.

Mu'ti pun terlebih dahulu mengapresiasi pengabdian para guru, khususnya mereka yang mengabdi di pelosok desa hingga di satuan pendidikan dengan fasilitas yang terbatas dan ala kadarnya.

“Saya mengucapkan selamat Hari Guru Nasional 25 November 2024 untuk para guru di seluruh Tanah Air. Semuanya merupakan tugas mulia mencerdaskan dan memajukan bangsa,” kata Mu'ti, dikutip dari Antara, Senin (25/11/2024).

Pada kesempatan yang sama, dia juga turut menggarisbawahi peran guru yang tidak hanya berperan sebagai agen pembelajaran, tetapi juga agen peradaban.

Para guru, berperan mendidik para murid agar memiliki kecerdasan, keterampilan, dan karakter yang mulia sehingga dapat menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas.

Sejalan dengan visi pendidikan bermutu untuk semua, pihaknya pun berusaha meningkatkan kualitas para guru melalui tiga program prioritas. Pertama, pemenuhan kualifikasi guru secara bertahap.

Dia menjelaskan kementerian berusaha memberikan kesempatan bagi para guru untuk dapat melanjutkan studi ke jenjang pendidikan D-IV/S-1.

Kedua, pihaknya juga berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi guru tidak terbatas pada kompetensi akademik, pedagogik, moral, dan sosial, tetapi juga kewirausahaan dan kepemimpinan melalui berbagai pelatihan.

Halaman:
1 2
