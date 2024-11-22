Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI

Menggali Makna Hari Guru Nasional, Peran Wahyudi dalam Membangun Generasi Penerus Bangsa

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |19:10 WIB
Menggali Makna Hari Guru Nasional, Peran Wahyudi dalam Membangun Generasi Penerus Bangsa
Wahyudi mengartikan guru hebat ialah guru yang tak hanya sekedar mengajar tetapi juga memberikan pembelajaran hidup yang bermakna bagi muridnya. (Foto: Dok Wahyudi)
A
A
A

Okezone-Guru dijuluki "Pahlawan Tanpa Tanda Jasa" karena peran mereka dalam membentuk siswa menjadi individu yang santun dan berpendidikan. Untuk mengenang jasa-jasanya, setiap  25 November, Indonesia memperingati Hari Guru Nasional.

Peringatan ini tidak sekadar acara seremonial, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap para pendidik di seluruh tanah air.

Momen ini memiliki makna yang berarti bagi para pendidik dan guru di Indonesia. Hal ini juga dirasakan oleh seorang guru muda  berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat bernama Wahyudi, atau populer di sosial media dengan nama Wahyudi Aksara.

Wahyudi begitu sapaan akrabnya, merupakan sosok pendidik muda inspiratif  kelahiran 1995 yang telah memiliki segudang prestasi serta pengalaman luar biasa di usianya. Ia pernah mengajar sebagai guru Bahasa Indonesia di SMA Pelita Cemerlang Pontianak. Saat ini dia tengah menjadi Teacher Trainer di Mentari Group sekaligus Project Manager NPES International Youth Summit. 

Tak hanya pengalaman luar biasa yang berhasil ditorehnya, namun juga sederet prestasi dan karya Wahyudi sukses tercipta. Mulai dari menulis Buku Mata Pelajaran PKN Kelas 1 dan 6, "Ibu Pertiwi, menjadi Guru Inspirator SMP dan SMA Pelita Cemerlang, dan Membuat Kumpulan Cerpen “Menggenggam Merpati serta lebih dari 17 karya kolaborasi antologi fiksi.

Menurut pria yang akrab disapa Pak Wah ini, awal mula dirinya ingin menjadi seorang guru adalah ketika terjun langsung menjadi seorang volunteer di bidang pendidikan.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186614//gubernur_sumut_bobby_nasution-iEmx_large.jpeg
Banjir dan Longsor Putus Akses, Gubernur Bobby Nasution Terbang Bawa Bantuan ke Tapteng–Sibolga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186583//shopvaganza_mitra10-7X9N_large.jpg
Stop Boros! Ini 5 Alasan Shopvaganza Mitra10 Jadi Kunci Belanja Cerdas Konsumen Masa Kini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/11/3186553//spbg_ngagel-Cosa_large.jpeg
SPBG Ngagel Jadi Ujung Tombak Layanan BBG untuk Masyarakat Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/11/3186680//pnm_hijaukan_negeri-5aD7_large.jpeg
Komitmen PNM Hijaukan Negeri, Tumbuhkan Harapan dari Akar Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/11/3186486//pgn_siagakan_satgas_nataru_2025-mz3I_large.jpeg
PGN Siagakan Satgas Nataru 2025, Pastikan Pelayanan Terbaik Penyaluran Gas Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/11/3186425//ilustrasi_penggunaan_alat_berat-VATR_large.jpg
Pajak Alat Berat, Penggerak Pembangunan Jakarta yang Lebih Baik
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement