Tingkatkan Hubungan dengan Rusia, Youth Diplomacy Gelar Perkenalan Budaya Indonesia di Kazan

JAKARTA - Acara perkenalan budaya Indonesia di Rusia merupakan salah satu inisiatif yang diadakan Youth Diplomacy di Kazan, Rusia, bertujuan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat Rusia.

Acara ini tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan budaya Indonesia, tetapi juga untuk membangun hubungan yang lebih baik antara Indonesia dan Rusia.

Melalui interaksi langsung antara masyarakat kedua negara, diharapkan akan tercipta saling pengertian dan penghargaan terhadap budaya masing-masing. Selain Indonesia, acara ini juga melibatkan negara-negara lain seperti Kolombia, Turki, Irak dan Afrika. Setiap negara memiliki kesempatan untuk memperkenalkan budaya mereka masing-masing.

Rifki Kusuma Wardana, Mahasiswa Hubungan Internasional di Kazan Federal University mengungkapkan rasa terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan ini, dia merasa terhormat dan senang dapat hadir sebagai salah satu pembicara di acara School Diplomacy Clubs Activists Gathering.

“Ini adalah kesempatan luar biasa untuk berbagi perspektif dan pengalaman sebagai perwakilan Indonesia di Rusia, juga memperkenalkan Indonesia kepada seluruh hadirin di acara ini. Saya berharap acara seperti ini bisa dilanjutkan guna membangun hubungan yang lebih erat antara seluruh pemuda dari berbagai negara. Sangat baik apabila kita bersama-sama menciptakan dialog yang konstruktif dan saling memahami demi masa depan yang lebih baik.” ungkapnya.