HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar Menteri Kabinet Prabowo-Gibran yang Bergelar Profesor, Siapa Sajakah Mereka?

Pathola Riez Toekan , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |06:40 WIB
Daftar Menteri Kabinet Prabowo-Gibran yang Bergelar Profesor, Siapa Sajakah Mereka?
Daftar Menteri Prabowo-Gibran yang bergelar Profesor (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Daftar menteri kabinet Prabowo-Gibran yang bergelar Profesor, siapa sajakah mereka? Terdapat beberapa menteri di dalam kabinet Merah Putih periode kepemimpinan Prabowo-Gibran yang memiliki gelar professor.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan tersebut didasarkan pada surat yang tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Diketahui, terdapat 48 nama Menteri yang menjadi bagian di dalam kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Dari 48 nama tersebut, beberapa di antaranya ada yang menyandang gelar Profesor. Berikut daftar menteri kabinet Prabowo-Gibran yang bergelar Profesor, dirangkum Okezone, Minggu (27/10/2024).

1. Yusril Ihza Mahendra

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Soc. merupakan seorang akademisi di bidang tata negara, politikus, advokat, dan seorang intelektual di Indonesia. Yusril di tunjuk oleh Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia pada kabinet Merah Putih. Yusril menempuh doctoral di Universiti Sains Islam Malaysia dan menyandang gelar Doctor of Philosophy dalam ilmu politik di tahun 1993. Selain itu, ia juga menyandang gelar Datuak Maharajo Palinduang, yakni gelar yang berasal dari Minangkabau.

2. Pratikno

Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc. adalah tokoh akademisi dan politisi yang ada di Indonesia. Dalam kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran, ia dimandatkan untuk menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pratikno menempuh pendidikan doktoralnya di Flinders University, Australia, pada jurusan Ilmu Politik.

3. Abdul Mu’ti

Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed merupakan tokoh yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum (SEKUM) di Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Saat ini, ia di tunjuk oleh Prabowo menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di dalam kabinet Merah Putih. Abdul Mu’ti meraih gelar doktoralnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2008.

4. Rachmat Pambudy

Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S., menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran. Ia mendapatkan gelar doktor nya di IPB University pada Ilmu Penyuluhan Pembangunan.

Halaman:
1 2
