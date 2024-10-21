Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Latar Belakang Pendidikan Sufmi Dasco Ahmad, Pimpinan DPR 2024-2029 yang Ternyata Bergelar Doktor Bidang Hukum

Fadhila Khairunnisa , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |22:51 WIB
Latar Belakang Pendidikan Sufmi Dasco Ahmad, Pimpinan DPR 2024-2029 yang Ternyata Bergelar Doktor Bidang Hukum
Latar Pendidikan Sufmi Dasco (Foto: Okezone)
JAKARTA – Latar Belakang Pendidikan Sufmi Dasco Ahmad, Pimpinan DPR 2024-2029 yang Ternyata Bergelar Doktor Bidang Hukum.

Sufmi Dasco Ahmad lahir pada 7 Oktober 1967 di Bandung, Jawa Barat, adalah seorang tokoh politik yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari Fraksi Gerindra. Dalam kapasitasnya sebagai Wakil DPR RI, Sufmi Dasco memegang peran penting sebagai Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (KOREKKU).

Tugas ini meliputi pengawasan dan pengelolaan berbagai isu yang terkait dengan Komisi XI, serta tanggung jawab terhadap Badan Anggaran dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Dedikasinya dalam bidang ekonomi dan keuangan mencerminkan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara demi kesejahteraan masyarakat.

Dibalik itu semua ternyata ada perjuangan Sufmi Dasco dalam mengejar pendidikannya, berikut riwayat pendidikan Sufmi Dasco Ahmad:

SD, SD Negeri 66 Palembang. (Tahun: 1973 - 1979)

SMP, SMP Negeri 43 Jakarta. (Tahun: 1979 - 1982)

SMA, SMA Negeri II Manado. (Tahun: 1982 - 1985)

