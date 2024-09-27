Menangkan Persaingan, Anindya Bakrie Titip Pesan soal Etika ke Mahasiswa University

JAKARTA - Ketum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengingatkan para mahasiswa MNC University soal etika di dunia kerja. Menurutnya, etika kerja menjadi satu hal yang paling dibutuhkan untuk bisa memenangkan persaingan dalam dunia usaha.

"Jadi memang etika kerja ini hanya bisa dilakukan, enggak bisa cuma diomongkan. Lalu bagian dari etika kerja itu adalah selalu berpikir how to do more with less, produktif. Mentalnya itu selalu pingin melakukan lebih, tapi dengan sumber daya yang minimal," ujarnya, di Kuliah Umum MNC University,

Di samping memiliki mindset produktif, untuk bisa meraih sukses juga diperlukan kedisiplinan.

Anindya memberi contoh sederhana dengan tidak menormalisasi keterlambatan. Menurutnya, dengan tepat waktu seseorang bukan hanya menghargai diri sendiri tapi juga orang lain.

"(Terlambat) Itu bukan saja menghilangkan sumber daya diri sendiri, tapi juga orang lain. Jadi respect kepada orang lain tuh kurang. Nah kenapa saya senang sekali dengan para atlet itu karena mereka tidak usah diajari tepat waktu. Karena atlet itu memang setiap detiknya diperhatikan," tandasnya.

Selain itu, Anindya memaparkan prinsip 5C yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Soft skill yang wajib dimiliki setiap individu untuk bisa bersaing dan menjadi pemenang.

Dia menjabarkan 5C mencakup Creativity, Critical Thinking, Communication, Collaboration, dan Character.

"Kreativitas tentu sangat penting. Kemudian critical thinking, jadi mesti bisa berpikir kritis bukan negatif. Lalu dituntut juga mampu berkomunikasi. Banyak orang pintar tapi tidak bisa berkomunikasi percuma. Selanjutnya mampu berkolaborasi dan terakhir harus punya karakter," ujarnya.