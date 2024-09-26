Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ikuti Kuliah Umum MNC University, Mahasiswa: Mengutip Pak HT Kegigihan Kunci Kesuksesan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |19:39 WIB
Ikuti Kuliah Umum MNC University, Mahasiswa: Mengutip Pak HT Kegigihan Kunci Kesuksesan
Hary Tanoe memberikan kunci sukses saat Kuliah Umum MNC University (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Mahasiswa MNC University mengikuti Kuliah Umum yang digelar di Convention Hall iNews Tower pada Rabu (25/9/2024). Salah satu mahasiswa dari program studi DKV Nafa Rifansyah mengaku sangat berkesan dengan kuliah umum yang diisi oleh para tokoh hebat.

Nafa mengaku terkesan dengan pesan Hary Tanoesoedibjo yang mengatakan bahwa kegigihan menjadi modal utama untuk meraih kesuksesan. Menurutnya, pesan tersebut sangat menginspirasi dan patut dijadikan pegangan.

"Tadi seru banget, dapat ilmu juga dapat inspirasi juga. Jadi seperti tadi disampaikan pak HT bahwa yang perlu dimiliki seseorang yang ingin sukses adalah ketekunan. Bahwa kita gak boleh berhenti di tengah jalan sebelum mencapai tujuan," ungkapnya.

Untuk diketahui, selain membahas soal kegigihannya, Hary Tanoe juga menekankan pentingnya soft skill. Menurutnya, dengan soft skill yang kuat maka individu akan mampu menghadapi dinamisme kehidupan dengan mudah.

"Kalian kalau mau maju, mau berhasil, pastikan memiliki soft skill yang solid. Hard skill penting tapi fondasinya itu soft skill. Soft skill harus kalian tanamkan, kokohkan, dan buat lah solid. Orang kalau soft skillnya kuat, otomatis akan improvisasi memperbaiki technical skill," katanya.

Lebih jauh Hary Tanoe juga menegaskan bahwa memiliki moral dan etika yang baik juga menjadi bagian dari soft skill. Ia menyebut kedua hal ini adalah pondasi yang kuat untuk seseorang memiliki karakter yang solid sebagai pemenang di dunia profesional.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/65/3192829/mnc_university-cNF2_large.jpg
Perluas Wawasan Industri Mahasiswa, MNC University Gelar Company Visit ke McDonald’s
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/65/3187871/mnc_univeristy-xFId_large.jpg
Presenter iNews Media Group Jadi Dosen Praktisi di Prodi Komunikasi MNC University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186352/mnc_univeristy-ijKZ_large.jpg
MNC University Komitmen Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Swasta di Rakorda LLDIKTI 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/65/3186082/mnc_univeristy-C8E0_large.jpg
MNC University Jadi Co-Host ICEBM 2025 di Singapura, Perkuat Jejaring Akademik Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/65/3186079/mnc_univeristy-FE2y_large.jpg
MNC University Jajaki Kerjasama Sertifikasi Profesi Marketing dengan IMA DKI Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184699/mnc_university-6jwG_large.jpg
Dosen dan Mahasiswa MNC University Gelar PKM Seni Debus Banten untuk Produksi Film Dokumenter Puitis
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement