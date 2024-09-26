Ikuti Kuliah Umum MNC University, Mahasiswa: Mengutip Pak HT Kegigihan Kunci Kesuksesan

JAKARTA – Mahasiswa MNC University mengikuti Kuliah Umum yang digelar di Convention Hall iNews Tower pada Rabu (25/9/2024). Salah satu mahasiswa dari program studi DKV Nafa Rifansyah mengaku sangat berkesan dengan kuliah umum yang diisi oleh para tokoh hebat.

Nafa mengaku terkesan dengan pesan Hary Tanoesoedibjo yang mengatakan bahwa kegigihan menjadi modal utama untuk meraih kesuksesan. Menurutnya, pesan tersebut sangat menginspirasi dan patut dijadikan pegangan.

"Tadi seru banget, dapat ilmu juga dapat inspirasi juga. Jadi seperti tadi disampaikan pak HT bahwa yang perlu dimiliki seseorang yang ingin sukses adalah ketekunan. Bahwa kita gak boleh berhenti di tengah jalan sebelum mencapai tujuan," ungkapnya.

Untuk diketahui, selain membahas soal kegigihannya, Hary Tanoe juga menekankan pentingnya soft skill. Menurutnya, dengan soft skill yang kuat maka individu akan mampu menghadapi dinamisme kehidupan dengan mudah.

"Kalian kalau mau maju, mau berhasil, pastikan memiliki soft skill yang solid. Hard skill penting tapi fondasinya itu soft skill. Soft skill harus kalian tanamkan, kokohkan, dan buat lah solid. Orang kalau soft skillnya kuat, otomatis akan improvisasi memperbaiki technical skill," katanya.

Lebih jauh Hary Tanoe juga menegaskan bahwa memiliki moral dan etika yang baik juga menjadi bagian dari soft skill. Ia menyebut kedua hal ini adalah pondasi yang kuat untuk seseorang memiliki karakter yang solid sebagai pemenang di dunia profesional.