Tingkatkan Kompetensi Jurnalis, LKBN ANTARA Selenggarakan UKW

JAKARTA - Perum Lembaga Kantor Berta National (LKBN) ANTARA menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar di gedung ANTARA Heritage Center, Pasar Baru, Jakarta, pada 4 hingga 5 Februari 2026.

Direktur Komersial, Pengembangan Bisnis, dan Teknologi Informasi (Dirkombis) ANTARA Rachmat Hidayat menegaskan pentingnya menjaga kualitas, etika, dan profesionalisme jurnalis ditengah dinamika industri media yang terus berkembang, termasuk perubahan cara liputan, produksi, hingga distribusi berita lintas platform.

“Hari ini kita akan bicara mengenai cara liputan, cara membuat berita, cara distribusinya, dan bagaimana kita bisa mempertahankan kode etik jurnalistik dalam menjalankannya,” kata Rachmat Hidayat pada pembukaan UKW, dikutip Kamis (5/2/2026).

Ia menambahkan, ANTARA berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas wartawan dari berbagai platform agar mampu menghasilkan karya jurnalistik yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab, baik dalam bentuk teks, foto, maupun video.

UKW tersebut diikuti oleh 30 media, dengan peserta berasal dari berbagai platform, mulai dari foto, video, hingga teks. UKW ini merupakan angkatan ke-36 yang diselenggarakan ANTARA sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi wartawan Indonesia.

Pelaksanaan UKW mencakup sejumlah tahapan penilaian, antara lain uji pemahaman etika jurnalistik, kemampuan liputan, penulisan dan penyuntingan berita, hingga penguasaan teknis sesuai bidang masing-masing peserta. Seluruh peserta dinilai oleh penguji bersertifikat yang ditunjuk sesuai standar Dewan Pers.

Melalui UKW ini, ANTARA berharap para wartawan peserta dapat meningkatkan kompetensi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap produk jurnalistik media massa.