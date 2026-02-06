Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Pendidikan Denada yang Digugat Rp7 Miliar oleh Ressa Rizky

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |08:00 WIB
Ini Pendidikan Denada yang Digugat Rp7 Miliar oleh Ressa Rizky
Ini Pendidikan Denada yang Digugat Rp7 Miliar oleh Ressa Rizky (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Ini pendidikan Denada Tambunan yang digugat Rp7 miliar oleh anak kandungnya, Ressa Rizky. Penyanyi Denada Tambunan akhirnya muncul di depan publik terkait konflik soal status anak dengan Ressa Rizky Rossano. Melalui unggahan Instagram terbarunya, Denada mengakui bahwa Ressa adalah anak kandungnya. Selain pengakuan secara langsung, Denada juga menyampaikan permohonan maaf karena sudah hidup terpisah dengan sang anak selama puluhan tahun.

"Saya Denada Tambunan menyatakan bahwa Ressa Rizky Rossano adalah anak kandung saya. Dan saya betul-betul minta maaf kepada Ressa karena Ressa tidak hidup bersama saya sejak dia masih bayi. Saat itu kondisi psikis saya sedang tidak layak," kata Denada, dikutip dari akun @denadaindonesia, Senin (2/2/2026).

"Saya juga ingin minta maaf kepada Ressa karena baru saat ini, setelah sekian lama, baru saat ini saya memberitahukan Ressa bahwa saya adalah ibu kandungnya," sambungnya.

Perseteruan ibu dan anak ini membuat publik penasaran dengan sosok Denada, termasuk riwayat pendidikannya. Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan lahir pada 19 Desember 1978. Ia merupakan anak sulung dari penyanyi sekaligus politikus Emilia Contessa dan Rio Tambunan, seorang pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Denada menempuh pendidikan menengah di SMA Negeri 3 Jakarta, salah satu sekolah favorit di kawasan Setiabudi Timur, Jakarta Selatan. Setelah lulus, ia melanjutkan studi ke Universitas Trisakti dengan mengambil jurusan Arsitektur. Di tengah perjalanan pendidikannya, Denada sempat meninggalkan dunia hiburan untuk melanjutkan studi ke Australia sebelum akhirnya kembali ke Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/65/3198661/prilly-Yea5_large.jpg
Pendidikan Prilly Latuconsina, Artis yang Kini Dapat Ribuan Tawaran Pekerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/65/3198537/iman_rachman-QUEO_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Iman Rachman yang Mundur dari Dirut BEI Buntut IHSG Anjlok Berhari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/65/3196687/dharma-aygH_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Dharma Pongrekun yang Sebut Indonesia Masuk Fase Akhir The Great Reset
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/65/3196608/juda_agung-OgIG_large.jpg
Riwayat Pendidikan Juda Agung yang Resmi Mengundurkan Diri sebagai Deputi Gubernur BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/65/3196493/roby_tremonti-dPqS_large.jpg
Ini Pendidikan Roby Tremonti, Viral Bikin Hitung-Hitungan Ngaco soal Klarifikasi Broken Strings
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/65/3196487/pendidikan-HBei_large.jpg
Profil dan Pendidikan Stephanus Widjanarko, Lulusan ITB yang Jadi Lead Engineer di Cadillac F1 Team
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement