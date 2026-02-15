Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Fresh Graduate, Ini 3 Pernyataan Menkeu Purbaya soal Lapangan yang Akan Bertambah

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |09:13 WIB
Fresh Graduate, Ini 3 Pernyataan Menkeu Purbaya soal Lapangan yang Akan Bertambah
{Fresh Graduate}, Ini 3 Pernyataan Menkeu Purbaya soal Lapangan yang Akan Bertambah. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kekhawatiran fresh graduate saat ini salah satunya adalah tidak mendapat pekerjaan. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pesan kepada para fresh graduate agar tidak khawatir dalam mencari pekerjaan. 

Kenapa Menkeu Purbaya yakin para fresh graduate akan mendapat pekerjaan? Keyakinan itu diungkapkan saat ditemui di Wisma Danantara, Senin (13/2/2026) lalu.

1. Ekspansi hingga 2033

Menkeu Purbaya menyatakan perekonomian nasional diproyeksikan berada dalam fase ekspansi, sehingga berpotensi membuka lebih banyak lapangan kerja ke depan.

Purbaya menjelaskan, ekonomi Indonesia diperkirakan tetap berada di zona ekspansi setidaknya hingga 2033. Sejalan dengan itu, peluang penciptaan lapangan kerja dinilai akan meningkat seiring dengan prospek pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kalau Anda ingin tahu 10 tahun ke depan, kita kelihatannya masih masa ekspansi yang sehat. Kita ekspansi itu sampai tahun 2033, artinya teman-teman tidak perlu khawatir, apalagi pencari kerja yang baru lulus. Bulan-bulan ke depan akan lebih banyak lapangan kerja tercipta," ujarnya. 

 

