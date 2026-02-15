Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Fakta-Fakta Viral Guru Telanjangi 22 Siswa di Jember yang Bikin Sewot Netizen

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |10:26 WIB
Fakta-Fakta Viral Guru Telanjangi 22 Siswa di Jember yang Bikin Sewot Netizen
Fakta-Fakta Viral Guru Telanjangi 22 Siswa di Jember yang Bikin Sewot Netizen. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Netizen tengah dihebohkan dengan viralnya perilaku seorang guru di Jember. Pasalnya guru tersebut menelanjangi siswanya. 

Peristiwa itu viral di media sosial dan menjadi perhatian sejumlah pihak. Berikut ini rangkuman fakta-faktanya, Minggu (15/2/2026).

1. Guru Viral 
Seorang guru wali kelas V SDN Jelbuk 02, Jember, berinisial FT, diduga menelanjangi siswanya saat mencari uangnya sebesar Rp75 ribu yang hilang pada Jumat (6/2/2026). Sebelumnya, ia juga mengaku kehilangan Rp200 ribu pada Senin (2/2/2026).

2. Awal Mula 
Peristiwa itu bermula ketika FTR mengaku kehilangan uang sebesar Rp200 ribu. Keesokan harinya, ia kembali merasa kehilangan uang Rp75 ribu. FTR kemudian menggeledah tas 22 siswa kelas 5. Namun tidak ditemukan. 

Tidak hanya itu, guru tersebut juga diduga memerintahkan para siswa untuk membuka pakaian.

3. Geledah Tas

FTR lalu melakukan penggeledahan tubuh. Siswa laki-laki diminta menanggalkan seluruh pakaian hingga tanpa busana. Sementara siswa perempuan diperintahkan membuka pakaian dan hanya menyisakan pakaian dalam.

Halaman:
1 2
