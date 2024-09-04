JAKARTA – Daftar formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 lengkap dengan gajinya dengan total 6.566 formasi. Pelamar dapat mengajukan diri hingga 6 September 2024.
Formasi ini mencakup berbagai posisi dalam tenaga teknis dan kesehatan yang tersebar di Unit Organisasi (UO) Kemenhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Berikut adalah rincian formasi dan syarat pendaftarannya:
Daftar Formasi CPNS Tenaga Teknis Kemenhan 2024
1. Analis Kebijakan Ahli Pertama
2. Arsiparis Terampil
3. Desainer Buku
4. Dosen Lektor
5. Fasilitator Bela Negara
6. Manggala Informatika Ahli Pertama
7. Penata Laksana Barang Terampil
8. Pranata Komputer Terampil
9. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
10. Pranata Keuangan APBN Terampil
11. Teknisi Sarana dan Prasarana
12. Widyaiswara Ahli Pertama
13. Analis Anggaran Ahli Pertama
14. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
15. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
16. Arsiparis Ahli Pertama
17. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
18. Perencana Ahli Pertama
19. Sandiman Terampil
20. Pustakawan Ahli Pertama
21. Pranata Komputer Ahli Pertama
22. Pranata Keuangan APBN Terampil
23. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama