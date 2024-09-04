Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar Formasi CPNS Kemenhan 2024 Lengkap dengan Gajinya

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |19:39 WIB
Daftar Formasi CPNS Kemenhan 2024 Lengkap dengan Gajinya
Formasi CPNS Kementerian Pertahanan lengkap dengan gajinya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Daftar formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 lengkap dengan gajinya dengan total 6.566 formasi. Pelamar dapat mengajukan diri hingga 6 September 2024.

Formasi ini mencakup berbagai posisi dalam tenaga teknis dan kesehatan yang tersebar di Unit Organisasi (UO) Kemenhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Berikut adalah rincian formasi dan syarat pendaftarannya:

Daftar Formasi CPNS Tenaga Teknis Kemenhan 2024

1. Analis Kebijakan Ahli Pertama

2. Arsiparis Terampil

3. Desainer Buku

4. Dosen Lektor

5. Fasilitator Bela Negara

6. Manggala Informatika Ahli Pertama

7. Penata Laksana Barang Terampil

8. Pranata Komputer Terampil

9. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama

10. Pranata Keuangan APBN Terampil

11. Teknisi Sarana dan Prasarana

12. Widyaiswara Ahli Pertama

13. Analis Anggaran Ahli Pertama

14. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama

15. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

16. Arsiparis Ahli Pertama

17. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

18. Perencana Ahli Pertama

19. Sandiman Terampil

20. Pustakawan Ahli Pertama

21. Pranata Komputer Ahli Pertama

22. Pranata Keuangan APBN Terampil

23. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

